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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de ilk mesajlarını verdi! Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde 'Türkiye' detayı

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de ilk mesajlarını verdi! Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde 'Türkiye' detayı

09.09.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dünyanın takip ettiği G20 Zirvesi'nin ilk gününde sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede yer alan 'Türkiye' detayı dikkat çekti. Zirve için Yeni Delhi'de bulunan ve MIKTA liderleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli mesajlar verdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de ilk mesajlarını verdi! Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde 'Türkiye' detayı

Son dakika haberi: G20 Liderler Zirvesi’nin ilk gün oturumları sona erdi. Yayınlanan sonuç bildirgesinde liderlerin tüm jeopolitik ve kalkınma konularında fikir birliğine vardığı vurgulandı. Ayrıca tahıl koridoru anlaşması sürecinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in çabalarına teşekkür edildi.

G20 SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

G20 liderlerinin imzaladığı sonuç bildirgesinde "Ukrayna'da ek toprak kazanımı için güç kullanımı ya da tehdit dili kullanılmasından uzak durulmalı. Nükleer silahların kullanılması ya da kullanma tehdidi kabul edilemez" maddeleri de yer aldı.

Sonuç bildirgesinde yer verilen mesajlar şu şekilde:

  • Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz.

  • Ukrayna konusunda farklı görüşler ve değerlendirmeler mevcut.

  • Devletler herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına karşı güç kullanımından kaçınmalı. Tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna’dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz

NÜKLEER SİLAH VURGUSU

  • Nükleer silah kullanımı veya kullanılması tehdidi kabul edilemez.

  • Çatışmaların barışçıl çözümü ile diyalog ve diplomasi yoluyla krizlerin çözülmesi çabaları kritik öneme sahip.

  • Gelişmekte olan ülkeler için 2030'a kadar emisyon hedeflerini yakalamalarında ihtiyaçları için gerekli olan 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyacı not ediyoruz.

ERDOĞAN: KÜRESEL SİSTEMDE ADALETSİZLİKLER BÜYÜYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

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MIKTA liderleriyle görüşmesinin ardından mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti

  • Uluslararası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının giderek artması endişe verici. Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu bize yeniden hatırlatmıştır.

  • Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyürken uluslararası kuruluşların bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti maalesef azalıyor.

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  • MIKTA ülkeleri olarak tüm dünyayı tehdit eden gıda kriziyle mücadelede yapıcı katkılarda bulunabileceğimize inanıyorum. Birlikteliğimizin krizlerle mücadele çabalarına destek olmasını temenni ediyorum.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ: İYİ HABERLER ALDIM

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, öğleden sonra toplantıları öncesinde bildiriye ilişkin konuşma yaptı.

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Modi, "İyi haberler aldım. Ekibimizin çalışmaları sonucu Yeni Delhi G20 Liderler Zirvesi bildirisinde fikir birliğine varıldı." dedi.
Modi, konuşmasında bildirinin kabul edildiğini duyurdu.

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