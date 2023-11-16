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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

16.11.2023 13:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Ankara'ya getirilen hastaları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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