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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
16.11.2023 13:06 |
Son Güncelleme:
16.11.2023 13:35
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den
Ankara'ya getirilen hastaları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
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