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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

25.01.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefon görüşmesinde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Güney Afrika'nın, Filistin'deki soykırımın cezalandırılması için Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e açtığı davadan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu haklı davanın insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail’in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini dile getirdi. (AA)
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan son dakika güney afrika
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