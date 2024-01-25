SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefon görüşmesinde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Güney Afrika'nın, Filistin'deki soykırımın cezalandırılması için Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e açtığı davadan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu haklı davanın insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail’in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini dile getirdi. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





