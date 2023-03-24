Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum' deyip duyurdu! 'Süreci başlatın...'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli hastane temel atma töreninde konuştu. Kentsel dönüşüme dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa, başka bir sıkıntısı sorunu varsa vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülke ve millet olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 binin üzerinde insanımızın acısı yüreklerimizdedir. Kaybımız öylesine büyük, acımız öylesine derin ki anlatmaya kelimeler yetmiyor.

Yaklaşık 1,5 ay içerisinde arama kurtarma çalışmalarının bittiği, enkaz kaldırma faaliyetlerinin hızla sürdüğü, kalıcı konutların inşasına başlandığı bir döneme girdik. AFAD tarafından 22 bin, bağış olarak da 14 bin olmak üzere toplam 36 bin konteynerin altyapısı, kurulumu, nakli sürmektedir.

Deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışmalar seçim atmosferinden etkilenmesin, bu iş bir an önce ülke gündeminden çıksın istedik. Tam kapasite sahadayız. Hatay yaralıyken kalan 80 vilayetimiz sağlıklı olamaz. Hatay hüzünlüyken kalan 80 vilayetimiz neşeyle hayatına devam edemez. Deprem şehirlerimizin tamamı için aynı durumlar geçerlidir.

'DEPREM TURİSTLERİ GÖRÜNTÜ VERMEK İÇİN UĞRAYABİLİR'

Ramazan ayını da depremzede kardeşlerimizle geçiriyoruz. Dün Kahramanmaraş'taydık, bugün Hatay'dayız. Diğer şehirlerimize de gideceğiz. Tüm yaralar sarılmadan buralardan ayrılmayacağız. Kimi deprem turistleri sadece görüntü vermek için arada buralara uğrayabilir. Yalan yanlış laflar da edebilirler. Siz onlara aldanmayın. Bugün ana muhalefetin 10'u aşkın 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler buralara uğradı mı?

Hatay maalesef 6 Şubat depremlerinde hem can kaybı hem yıkılan bina sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. Şehrimizde 100 bin binadaki 338 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak kullanılamaz hale gelmiştir. Hatay'da 238 bine yakın konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Depremden bugüne 50 bin konut ve köy evinin inşasına başlanması için süreci başlattık. Bölgedeki şehirlerimizin tamamında her gün binlerce yeni konutun temelini atarak sizlere verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.

'ANTAKYA DEVLET HASTANEMİZİ 10 MAYIS'TA AÇIYORUZ'

Biz ana muhalefetin yalanlarıyla ayakta duran bir parti değiliz. Hatırlayın, işte o salgının olduğu dönemde, bakınız İstanbul'da dev Çam Sakura Hastanesi'ni bitirdik. 3 ay gibi bir zamanda bir taraftan İstanbul Havalimanı'nda, bir taraftan Anadolu yakasında iki tane hastaneyi bitirdik ve halkımızın hizmetine sunduk. Bugün hastanelerimizin temelini atıyoruz. Antakya Devlet Hastanemizi 10 Mayıs'ta hizmete açıyoruz.

Nice sokak olaylarını, nice siyasi kumpasları, nice ekonomik saldırıları göğüsleyerek bugünlere geldik. Bunca imtihandan alnını akıyla sıyrılmış bu milleti tek başına deprem mi esir edecek? Asla. Ülkemizin geçmişinde kötü yapılaşmadan, plansız şehirleşmeden kaynaklanan sıkıntıların faturasını depremde yıkılan binalarımızla ve yitip giden insanlarımızla ödedik. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz.

Ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa, başka bir sıkıntısı sorunu varsa vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın.

Bize güvenmenizi istiyorum. Beraberce nice başarıları kazandık. İnşallah depremin yol açtığı yıkımların da üstesinden geleceğiz.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu yönetimin lideri sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kadrosu birikimli, tecrübeli insanlardan oluşmaktadır. Bugünkü yönetimin uygulamalarını takip ettiğimizde, her türlü şartlar altında enkazlar kaldırılıyor, acılara son veriliyor, insanlarımız geleceğe hazırlanıyor.