Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayata geçirdiğimiz reformlar meyvesini vermiştir" dedi, tek tek açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu'ndaki diploma töreninde açıklamalarda bulundu. Deniz Harp Okulu'nun 250 yıldır donanmanın gurur kaynağı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hayata geçirdiğimiz reformlar meyvesini vermiştir. Bahriyelilerimiz bizi biz yapan kadim değerlerimizi özümseyerek göreve hazırlanmaktadır" dedi. Savunma sanayinde atılan adımlara dikkat çeken Erdoğan, "Savunma sanayimiz bugün yüzde 80 yerli hale gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz içinde cumhuriyetimizi sadece konserlere, görsel şölenlere boğmak doğru değildir. Bir asrı tamamlarken geçmişin kapsamlı muhasebesini yapmamız gerekiyor. Milletimizi asırlardır ayakta tutan vasfı, karşılaştığı onca badirelere rağmen birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmasıdır.

"HAYAT TARZIMIZ FARKLI OLSADA ORTAK PAYDA DA BULUŞABİLMELİYİZ"

Her konuda aynı düşünmesek de aynı görüşleri paylaşmasak da aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız, ideolojilerimiz farklı olsa da ortak payda da buluşabilmeliyiz. Dün akşam dinlediğimiz 100. Yıl marşımız bu adımlardan biriydi.

Tüm hocalarımızı ve komutanlarımızı kutluyorum. Böylesine hayırlı evlatlar yetiştiren ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Deniz Harp Okulu'muz 250. yılını kutluyor bu sene. Donanmamızın gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.

"HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ REFORMLAR MEYVESİNİ VERMİŞTİR"

Okulumuzun başarı grafiği sürekli yükselmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hayata geçirdiğimiz reformlar meyvesini vermiştir. Bahriyelilerimiz bizi biz yapan kadim değerlerimizi özümseyerek göreve hazırlanmaktadır. Geçmişteki sıkıntıların bir daha yaşanmaması için her türlü tedbiri aldık, alacağız.

"DEVLETİN TEMEL KURUMLARI ARTIK SADECE İŞİNİ YAPIYOR"

Vatana hizmet, görevini en iyi şekilde yaparak olur. Devlet kurumları artık başarılarıyla gündeme geliyor. Devletin temel kurumları artık sadece işini yapıyor. Ordumuz; vatanımızın güvenini sağlayarak, belli odaklara ve yapılara değil 85 milyonun tamamına hizmet ediyor.

Ordumuz ile halkımızın arasını açmak isteyen 15 Temmuz ihaneti bu açıdan da başarısız olmuştur. Türkiye gerilim ve savaşlarla dolu bir coğrafyada istikrar abidesi olarak yıldızı parlayan bir değerdir.

"ARTIK SADECE OYUN KURAN DEĞİL OYUN BOZAN DA BİR ÜLKEYİZ"

Bir asır önce rekabet alanı olan bölgemiz bugün de aynı rekabetlere sahne oluyor. Rusya-Ukrayna arasında patlak veren anlaşmazlıkla dünyanın gözü Karadeniz'e çevrildi. Savunma sanayide attığımız adımlar hasımlarımızın yüreklerine korku salmıştır. Savunma sanayimiz bugün yüzde 80 yerli hale gelmiştir. İnsansız hava araçlardaki üstünlüğümüzü zaten herkes kabul ediyor. Nisan'da hizmete aldığımız TGC Anadolu sayesinde tabur büyüklüğünde bir kuvveti Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki kriz bölgelerine kolayca intikal ettirebileceğiz. Sadece oyun kuran değil gerektiğinde aleyhimize olan oyunları da artık bozan da bir ülkeyiz.

Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Teröristleri inlerinde inim inim inlettik.

Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin Doğu Akdeniz'deki hukukunu sonuna kadar savunuyoruz"



