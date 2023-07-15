Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilan ediyorum' diyerek duyurdu: 15 Temmuz'u unutturmayacağız

Son dakika: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Beylerbeyi Stadyumu'nda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programı düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizlerin aracılığıyla tüm Türkiye'ye selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Türkiye Yüzyılının tüm kahramanlarına şükranlarımı arz ediyorum. Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan darbecilere geçit vermeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Milli irademizi kutlamak üzere yine bir aradayız.

Biz şehitlerimizin yaşadığına inanan, şehitlerimizle yaşayan bir milletiz. O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainlere destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutan elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken bu katillere kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık. Eğer 15 Temmuz'u unutursak, masumların hakkını çiğnemiş oluruz.

"15 TEMMUZ'UN UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Unutursak benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Unutulan soykırım gibi unutulan ihanetin de çok daha kalleş sinsi şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Her 15 Temmuz'da ülkemiz genelinde düzenlediğimiz programlarla bu günü tarihteki yerine uygun şekilde idrak ediyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz çünkü onları unutmadık unutturmayacağız. Gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Pusuda bekleyen odaklara hep beraber tek bir mesaj yolluyoruz. Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Milletin tarihlerinde bazı dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz işte böyle bir dönüm noktasıdır. Bir kez daha hatırlamak isterim ki biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık, nesilden nesile gururla anlatılacak bir destan yazdık.

"TÜRKİYE TOPYEKÜN BİR İŞGAL GİRİŞİMİNE MARUZ KALDI"

Bu ömürlerinin baharında tankların karşısına hiç düşünmeden geçenlerin direnişidir. Türkiye'yi işgal girişiminden kurtaran bu cephe var oldukça kimse milli irademize zincir vuramaz. Biz bu yolda çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz. 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'ndan 23.15'de havalimanına gelen Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? Bay Bay Kemal'i FETÖ'cüler aldılar Bakırköy Belediyesi'ne götürdüler. Bunlar korkaktır, pısırıktır bunlardan bir şey olmaz. 15 Temmuz öncelikle bize ve hükümetimize karşı yapıldı. Darbeciler hainler canımıza kast edecek kadar gözlerini karartmıştı. Kaldığımız yere gönderilen suikast timinden kıl payı kurtulduk. Korumalarım şehit oldular. 15 Temmuz kalkışmasının asıl muhatabı milletti, milli iradeydi, ülkemizin bağımsızlığıydı. Türkiye sıradan bir darbe teşebbüsüne değil, topyekün bir işgal girişimine maruz kaldı.

"HAİNLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SEMBOLLERİNİ HEDEF ALDI"

Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı. TBMM bombalandı, MİT Başkanlığımız, özel harekat başkanlığımız ve diğer birimlerimiz çok ağır saldırıya uğradı. Kolay değil 251 şehidimiz oldu. 2 bin 200'ü aşkın gazimiz oldu. Hainler sadece hükümeti devirmeye çalışmadılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerini hedef aldı. Milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü ordusuyla arasını açmayı hedeflediler. Benim milletim direndi, köprümüz işgal edilmedi, edilemedi. 15 Temmuz direnişiyle tüm kirli senaryoları yırtıp attık. Devletimizi parçalatmayacağız dedik, ezanlarımızı susturmayacağız, şanlı bayramığımızı indirtmeyeceğiz dedik. FETÖ'cü alçaklara teslim olmadık. 15 Temmuz ruhunu anlayamayanlar Çanakkale’yi, Sakarya’yı, Dumlupınar’ı anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz. Devletimizin tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari imkanlarını kullanarak FETÖ’cülere dünyayı dar ediyoruz.





