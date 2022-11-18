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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü

18.11.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile tahıl koridoru meselesi masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN'DAN ZELENSKİY'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.

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