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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

18.11.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de çıkan yangınla ilgili Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

TAHIL KORİDORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

RUS-ABD İSTİHBARATI GÖRÜŞMESİ

Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus ve Amerikan İstihbarat Başkanlarının Türkiye'de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını ifade etti.

DOĞAL GAZ MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

TAZİYE TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

GAZZE'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

DHA

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