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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin mitinginde halka sesleniyor

10.05.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge katılıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin mitinginde halka sesleniyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gençler bugün siz bir başkasınız. Sizin heyecanınızla ben şunu anlıyorum, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek. Gençler size inanıyorum. Mardin'in güzelliklerini saymaya kelimeler yetmiyor.

'TERÖRLE İTTİFAKI OLANIN MİLLETLE İTTİFAKI OLMAZ'

Biz bu kadim coğrafyada Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Çerkez'iyle tüm farklılıklarımızla kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörü Cudi'de gömdük mü? Gabar'da gömdük mü? Tendürek'te gömdük mü? Bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz. Yavrularımızı geleceğinden koparıp eline silah verip katil yapanları benim milletim affetmez.

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Bu HDP ve yandaşlarına ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. PKK'dan DEAŞ'a ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını biliyoruz. Mardin bunları iyi tanır, hepsinin de ciğerini bilir. Mardin bugüne kadar sırtını emperyalist efendilerine dayayarak kendi ülkesine efelenenlere eyvallah etmedi. Ülkemizin asırlık eksiklerini nasıl tamamladıysak, Türkiye Yüzyılını da beraberce kuracağız.

'AMAN PAZAR GÜNÜ BİR KAZAYA MAHAL VERMEYELİM'

Bunun için yapılacak seçimler çok önemli. Sadece kendimiz sandığa gitmekle kalmayacağız, çevremizdeki insanlardan tereddütte olanlar varsa onu da ikna edip mutlaka sandığa götürmeye var mıyız? Aman ha pazar günü bir kazaya mahal vermeyelim. Terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor. Sınırın hemen ötesinde azgınlaşanları görüyorsunuz değil mi, Suriye’ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emparyalleri görüyorsunuz değil mi? İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Herkesin güvenliğinden, geleceğinden emin olduğu bu güzel ülkeyi yeniden karanlık günlerine döndürmeye güçleri yetmez.

Karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Bay Bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? İnanın önüne 5 koyun verip şu ovaya salsanız akşama hepsini kaybedip geri döner.

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Mardin Recep Tayyip Erdoğan son dakika

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