Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüştü

Yunan kaynaklar, Erdo\u011fan ile Mi\u00e7otakis'in ileti\u015fim kanallar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131k tutulmas\u0131nda mutab\u0131k kald\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. Yine g\u00f6r\u00fc\u015fmede koronavir\u00fcsle m\u00fccadele, s\u0131n\u0131rlar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 ve turizm konular\u0131n\u0131n ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 da belirtiliyor.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130MaxiPara Kart ile y\u00fckledi\u011fin kadar harca!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan YKS ve koronavir\u00fcs a\u00e7\u0131klamas\u0131Diyanet, \u00c7ocuk Geli\u015fimcisi ve \u00d6\u011fretmen al\u0131yor (ba\u015fvuru \u015fartlar\u0131)