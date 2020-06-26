Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüştü

Yunan kaynaklar, Erdoğan ile Miçotakis'in iletişim kanallarının açık tutulmasında mutabık kaldıklarını belirtti. Yine görüşmede koronavirüsle mücadele, sınırların açılması ve turizm konularının ele alındığı da belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

