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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2020 17:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakanı Miçotakis'le telefonda görüştü.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüştü

Yunan kaynaklar, Erdoğan ile Miçotakis'in iletişim kanallarının açık tutulmasında mutabık kaldıklarını belirtti. Yine görüşmede koronavirüsle mücadele, sınırların açılması ve turizm konularının ele alındığı da belirtiliyor.

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