HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le arasındaki konuşmayı anlattı! 'Beni Kumlucalılara mahcup etme'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le arasındaki konuşmayı anlattı! 'Beni Kumlucalılara mahcup etme'

07.01.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca’da konuştu. Afet zamanlarında vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ve desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet olarak vatandaşımızı yalnız bırakamayız. Deprem olabilir, sel olabilir, yangın afeti olabilir. Biz eli bağlı duramayız." diye konuştu. Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le arasında geçen diyalogu da paylaştı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le arasındaki konuşmayı anlattı! 'Beni Kumlucalılara mahcup etme'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca’da açıklamalarda bulundu. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'le arasında geçen konuşmayı da anlatan Erdoğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sel sularının bastığı 624 ev ve iş yeri temizlendi. Heyelan tehdidi altındaki 8 konut tamamen boşaltılarak içinde yaşayan vatandaşlarımıza konteyner verildi. Yangın afetinde doğudaki ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık, sel afetinde de sizlerin yanında yer aldık.

Sizleri yalnız bırakamazdık. Bir müsibet var, felaket var. Felaketin olduğu yerde devletiz. Devlet olarak vatandaşımızı yalnız bırakamayız. Deprem olabilir, sel olabilir, yangın afeti olabilir. Biz eli bağlı duramayız. Siz bize bir görev verdiniz.

Sel afetinin ağır hasar açmasında dere yataklarına yapılan izinsiz ve yanlış müdahalelerin de payı var. Büyüklerimiz, dere yatağında akar der. Onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Dere yataklarının önünü kesersek akıp gidemeyen su, gün gelir sel olup üzerimize biner. DSİ'nin bölgede yaptığı 1,3 milyar liralık yatırım selin daha ağır sonuçlara neden olmasını engellemiştir. Acilen yapılması gereken yatırımların hazırlıklarını bitirdik.

Basit koruma önlemleriyle atlatabileceğimiz sel felaketlerinde tedbirli olmaya mecburuz. Hiçbir vatandaşımızın üzülmesine rıza gösteremeyiz. Yapılan çalışmalarla bölgemizde sel felaketi tehdidini asgariye indirmiş olacağız.

Ülkemizi 20 yılda asırlık hizmetlerle kavuşturmuş olmakla gurur duyuyoruz. Tarihimizin en üst seviyedeki demokrasi ve kalkınma altyapısını asıl hedefimizin sadece başlangıcı kabul ettiğimizi her fırsatta tekrarlıyoruz. Bu yeni dönemin adına da Türkiye Yüzyılı diyoruz.

Sayın Putin'e dedim ki, 'Bizim bir Kumluca'mız var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme.' Sağ olsun o da ricalarımızı kırmadı. Zaman zaman kesilmeler oluyordu ya, ondan sonra tekrar önü açılan domates ihracatında bunları gördük.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu'nu kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu'nu kabul etti
Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyorBakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor
Kan donduran görüntü! Cesedini köprüden sarkıttılarKan donduran görüntü! Cesedini köprüden sarkıttılar
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Meteorolojiden heyecanlandıran rapor... 41 ile kar geliyor

Meteorolojiden heyecanlandıran rapor... 41 ile kar geliyor

'Gelin erkek çıktı' olayında yeni detay! Meğer damat da...

'Gelin erkek çıktı' olayında yeni detay! Meğer damat da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Fazla değil 5 ayımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Fazla değil 5 ayımız var

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.