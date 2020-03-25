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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusa Sesleniş

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusa Sesleniş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 20:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, "Her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için 'Evde kal Türkiye' diyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var. Hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla çıkacağız." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye koronavirüs ile mücadelede en erken tedbir alan ülkedir.

Bu virüs daha çok kronik hastalığı olanlar ile yaşlıları etkiliyor.

Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır.

Gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz.

"53 BİN VATANDAŞIMIZI EVLERİNDE TAKİP EDİYORUZ"

Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Covid-19 teşhisi konan bin 872 kişinin tedavisine devam ediliyor.”

100 milyar liralık bir ekonomik destek programını milletimizle paylaştık.

İşsizlik Fonu'nu güçlendirerek, çalışanlarımızın Kredi Garanti Fonu'nu güçlendirerek, esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu gösterdik.

Tedavi altındaki hastalarımızdan maalesef 44'ünü kaybettik.

Dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etti, 17'sine gereken malzemeler gönderildi. Dostlarımızı yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı sürdürüyoruz.

Bu süreçten en kısa sürede ve olabilecek en küçük hasarla çıkacağız.

Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı kabul edemeyiz.

"EVDE KAL TÜRKİYE, DİYORUZ"

Her vatandaşımızın canı bizim için aynı değerdedir. Bunun için 'Evde kal Türkiye' diyoruz. Vatandaşlarımızdan sabır, destek ve anlayış bekliyoruz.

Hiçbir düşman milletimizin beraberliğinden daha güçlü değildir.

"HASTALIĞIN YAYILMA HIZINI 2-3 HAFTA İÇİNDE KIRABİLİRİZ"

İyi bir izolasyonla, hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi taktirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz bir şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır.

Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır.

Bugün ülkemiz, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere, 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir.

Aydınlık yarınlar bizi bekliyor, yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım.

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