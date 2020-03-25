Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusa Sesleniş

Bu süreçten en kısa sürede ve olabilecek en küçük hasarla çıkacağız.

Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Covid-19 teşhisi konan bin 872 kişinin tedavisine devam ediliyor.”

Bu virüs daha çok kronik hastalığı olanlar ile yaşlıları etkiliyor.

Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı kabul edemeyiz.

"EVDE KAL TÜRKİYE, DİYORUZ"

Her vatandaşımızın canı bizim için aynı değerdedir. Bunun için 'Evde kal Türkiye' diyoruz. Vatandaşlarımızdan sabır, destek ve anlayış bekliyoruz.

Hiçbir düşman milletimizin beraberliğinden daha güçlü değildir.

"HASTALIĞIN YAYILMA HIZINI 2-3 HAFTA İÇİNDE KIRABİLİRİZ"

İyi bir izolasyonla, hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi taktirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz bir şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır.

Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır.

Bugün ülkemiz, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere, 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir.

Aydınlık yarınlar bizi bekliyor, yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım.

