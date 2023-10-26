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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa arasında kritik 'Gazze' görüşmesi

26.10.2023 11:42 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Gazze'deki insanlık dramının ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tüm devletler ses yükseltmeli" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa arasında kritik 'Gazze' görüşmesi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu, tüm devletlerin bu insanlık dramına karşı ses yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede, kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olacağını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için büyük çaba gösterdiğini, yardımların masum sivillere kesintisiz ulaştırılması çabalarına herkesin aktif destek vermesi gerektiğini de belirtti.

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