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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü! Fotoğraf kareleri peş peşe paylaşıldı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü! Fotoğraf kareleri peş peşe paylaşıldı

27.04.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alırken, Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Öte yandan Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de ilettiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü! Fotoğraf kareleri peş peşe paylaşıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

YENİ ADIMLAR ATILABİLİR

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.

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PUTİN, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

FOTOĞRAF KARELERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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