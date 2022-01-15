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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Özel okullar tavan zamları böyle aştı

15.01.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel okullara gelecek zamla ilgili açıklama yapmış ve ücret artışını yüzde 36 ile sınırladıklarını söylemişti. Zam kararı veliler tarafından olumlu karşılanırken, göre özel okullar düşük buldukları zammı farklı yollarla aşmaya başladı. Gelen bilgilere göre okullar, tavan ücret sınırını yemek ve kitap fiyatlarına yaptıkları ek zamlarla deldi. yüksek fiyatı ödemeyen velilerin çocukları ise okula kaydedilmiyor. İşte detaylar...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Özel okullar tavan zamları böyle aştı

Son dakika haberine göre özel okullara yüzde 60'lara varan zam geleceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan velileri rahatlatacak haberi vermişti. Erdoğan, Erdoğan, özel okullardaki fiyat artışlarını enflasyonla yani yüzde 36 seviyesinde sınırladığını duyurmuştu. Zam kararı velileri rahatlatırken, özel okulların bu zam kararını farklı yollarla aştığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle özel okul zammına getirilen yüzde 36'lık tavan sınır, özel okullar tarafından çeşitli gerekçelerle delinmeye baş- landı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, erken kayıt döneminde çocuğunu kaydetmek için okulların yolunu tutan veliler, karşılaştıkları yüksek yemek, servis ve kırtasiye bedelleriyle neye uğradığını şaşırdı.

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"ANAYASAL SUÇ İŞLENİYOR"

Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan, yüzde 100’e varan artışlarla sunulan bu hizmetlerin ücretini ödemeyen velilerin çocuklarının okula kaydedilmediğini belirterek, “Anayasal suç işleniyor. Bunu CİMER’e şikâyet ettik ve soruşturma açıldı” dedi.

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Dışarıdan bin liraya alınabilecek kitapların okullar tarafından 5 bin TL’ye varan ücretlerle velilere satıldığını dile getiren Özkan şöyle devam etti:

“Okullar servis, kırtasiye, kıyafet ve yemek hizmetini dışarıdan alıyor ama firmadan aldığı ücretin üzerine ciddi ekleme yaparak bize satıyor. 15 TL’ye aldıkları yemeği bize 45 TL’ye satan var. Üstelik yemekler hem doyurucu değil, hem de kalitesiz. Pandemi döneminde çocuklar okula gitmediği halde yemek parasını peşin aldılar. Velilere geri ödeme yapmadılar. Hatta bir kolej uzaktan eğitim verdiği online eğitim platformu için bile velilerden ek 450 TL para talep etti. Bakanlığın velilerin bu sorunlarına müdahil olacağını düşünüyoruz.”

"MEB YEMEK ÜCRETİNİ BELİRLEYEMEZ"

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel okulların yemek, servis, kitap ve kıyafet gibi hizmetleri dışarıdan aldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Catering şirketlerinin yemek fiyatlarına yaptığı zam ölçüsünde okullar da zam istiyor. Kitap, servis ve kıyafet için de aynı şey geçerli. MEB, eğitimin ücretini belirleyebilir ama restoranınkini belirleyemez. Dolayısıyla okullar da hakkı neyse onu talep eder.

"KAYIT YENİLEMEYLE ŞANTAJ YAPILMAZ"

Okulları Genel Müdür Yardımcısı Derya Kargılı da pandemi döneminde kira, kırtasiye, enerji ve çalışan maliyetlerinin katlanarak arttığına işaret etti:

Dolayısıyla okulların kendi iç dinamikleri içinde belli bir miktar zam yapması normal ama 5 TL’lik kitabı 15 TL’ye satamazlar. Çocukları yemek ücretini ödemiyor diye okula kaydetmemezlik yapamazlar. Ticari beklentiden önce eğitim ön planda tutulmalı.

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