SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne de Mansur Yavaş...

İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? SONAR anket firması yaptığı çalışmanın sonuçlarını duyurdu. Son dakika haberine göre anket sonucunda bir numarada Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Kararsız ve cevapsızlar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, %40.2 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise %4.3'te kaldı.

HEPSİNİ BİR BİR GERİDE BIRAKTI! KILIÇDAROĞLU %4.3'Ü GEÇEMEDİ

SONAR tarafından yapılan ankete göre Cumhurbaşkanlığı için bir numarada çıkan isim Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, en yakın rakibi Mansur Yavaş'ın önünde yer aldı. Yavaş'ın oy oranı %17.8 olarak belirtildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN SONRA AKŞENER...

Meral Akşener bu ankette %10.4 oy alırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, %10.1 oranında oy aldı. Selahattin Demirtaş %4.6 oy alırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise %4.3'te kaldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye %2.2 oy çıkarken Muharrem İnce %2.1, Ali Babacan %1.7, Fatih Erbakan %1.6, Ümit Özdağ %1.4 oranında oy aldı. CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan da %1.2 oy aldı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

Yine SONAR'ın anketine göre AK Parti'nin oyu %32.3 olurken CHP'nin oyu %23.1 olarak açıklandı. İYİ Parti %19 oy alırken HDP %7.5, MHP de %7.1 oy aldı.



