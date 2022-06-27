HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne de Mansur Yavaş...

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne de Mansur Yavaş...

27.06.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye seçim iklimine girerken anket firmaları da yaptıkları çalışmaların sonuçlarını bir bir açıklamaya başladı. SONAR firması, son yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Millet İttifakı'nın adayı üzerindeki tartışmalar sürerken anketteki sonuç dikkat çekti. Ne Mansur Yavaş ne Meral Akşener ne de Ekrem İmamoğlu...

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne de Mansur Yavaş...

İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? SONAR anket firması yaptığı çalışmanın sonuçlarını duyurdu. Son dakika haberine göre anket sonucunda bir numarada Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Kararsız ve cevapsızlar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, %40.2 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise %4.3'te kaldı.

32.1

HEPSİNİ BİR BİR GERİDE BIRAKTI! KILIÇDAROĞLU %4.3'Ü GEÇEMEDİ

SONAR tarafından yapılan ankete göre Cumhurbaşkanlığı için bir numarada çıkan isim Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, en yakın rakibi Mansur Yavaş'ın önünde yer aldı. Yavaş'ın oy oranı %17.8 olarak belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

MANSUR YAVAŞ'TAN SONRA AKŞENER...

Meral Akşener bu ankette %10.4 oy alırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, %10.1 oranında oy aldı. Selahattin Demirtaş %4.6 oy alırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise %4.3'te kaldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye %2.2 oy çıkarken Muharrem İnce %2.1, Ali Babacan %1.7, Fatih Erbakan %1.6, Ümit Özdağ %1.4 oranında oy aldı. CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan da %1.2 oy aldı.

Mansur Yavaş: 5 günde, bir yılda düşen yağış miktarının yarısı kadar yağış aldık - Politika - Ankara -

BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

Yine SONAR'ın anketine göre AK Parti'nin oyu %32.3 olurken CHP'nin oyu %23.1 olarak açıklandı. İYİ Parti %19 oy alırken HDP %7.5, MHP de %7.1 oy aldı.

32.3

Son dakika: Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişine izin verilmedi! 'Mayın' polemiği sonrası flaş kararSon dakika: Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişine izin verilmedi! 'Mayın' polemiği sonrası flaş karar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'a girişine izin verilmiyor! Flaş kararHatay'a girişine izin verilmiyor! Flaş karar
Cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat, meteoroloji uyardıCami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat, meteoroloji uyardı
Ölü sayısı yükseliyor! İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çektiÖlü sayısı yükseliyor! İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Hatay'a girişine izin verilmiyor! Flaş karar

Hatay'a girişine izin verilmiyor! Flaş karar

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Birçok il için kırmızı alarm verildi, ekipler teyakkuza geçti! Çok kuvvetli olacak

Birçok il için kırmızı alarm verildi, ekipler teyakkuza geçti! Çok kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Seks bebekleri yok satıyor! ''İşimin en sevdiğim yanı para''

Seks bebekleri yok satıyor! ''İşimin en sevdiğim yanı para''

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.