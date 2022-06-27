Son dakika: Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya 'mayın' yanıtı: Şimdi sınıra gidiyorum, engelle de görelim seni

Son dakika: Mültecilere yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de sınır güvenliği konusunda yaptığı çıkışla dikkat çekti. Dün yapmış olduğu açıklamada "Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum” diyen Özdağ'a yanıt ise İçişkeri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

SOYLU: "MECZUP, AKLINI KAYBETMİŞ..."

Özdağ'ın gündem yaratan bu açıklamalarına İçişleri Bakanı Soylu, "Neymiş, gidecekmiş sınıra mayın döşeyecekmiş. Ya sınırın kilometrelerce uzağına senin girebilmene biz müsaade eder miyiz? Meczup desen meczup, aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Biz müsaade eder miyiz?" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'DAN SOYLU'YA ÇOK SERT YANIT

Zafer Partisi lideri Özdağ'dan da Bakan Soylu'ya yanıt gecikmedi. Bu sabah sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak Soylu'ya yanıt veren Özdağ, çok sert ifadeler kullandı.

Sınıra sembolik olarak mayın yerleştirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Özdağ, "Evet, ben şimdi sınıra gidiyorum ve orada sembolik bir adım atacağız. Hadi engelle bakalım. Engelle de görelim seni" diye konuştu.

Bakan Soylu'nun kendisi için kullandığı ifadelere de yanıt veren Zafer Partisi lideri "Değil sen bütün sistemin gelse herhangi bir yabancı servisle doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkim olduğunu gösteremezsin. Çünkü yok. Çünkü devletimiz her şeyi çok iyi biliyor. Ama sen uluslararası suç örgütleriyle ilintili kriminal bir adamsın. Sen zannediyorsun ki sen herkesi izliyorsun. Ya devlet seni kaydediyor oğlum. Anlamadın mı hala sen?" dedi.

Zafer Partisi lideri Özdağ'ın açıklamaları şöyle;

"Birçok ülke, tam sayısı 164. Sınırlarından anti personel mayınları sökmeye karar verdi ve Türkiye de bunlardan birisi olarak bu anlaşmaya imza attı ve sınırlarımızdaki mayınları söktüler. 2009 ile 2011 arasında Türkiye ile Suriye sınırı arasındaki mayınlar söküldü ve sonra Suriye'den büyük göç başladı. 2015'ten itibaren de Avrupa Birliği finansmanıyla İran sınırındaki mayınlarımız söküldü ve daha sonrasında da halen devam eden Afgan göçü başladı.

Türkiye'nin suç işleri bakanı, kaçakçıların, sapıkların, magandaların idolü şahıs, "Türkiye'ye yönelik tehditlerde aynı safta olmalıyız" deyip, bana hakaret etmiş!

Sülü, Türk Milleti'ne ve devletine en büyük tehdit sen ve zihniyetindir.

Biz Türkler, şeytanla aynı safta durmayız! pic.twitter.com/y5FOoPCond — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 27, 2022

"MAYINLAYARAK YÜZDE 100 GÜVENLİK SAĞLAYACAĞIZ"

Biz Zafer Partisi olarak ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve bu anlaşmaya imza atmayan , sınırlarından mayınlarını sökmeyen birçok ülke gibi Türkiye'nin güvenliği için sınırlarda mayın olması gerektiğine inanıyoruz. Bundan dolayı da Zafer Partisi'ni desteklerseniz sınırlarımızın güvenliğini korumayan 2 metrelik duvarlarla değil, sınırlarda bir istihbarat sistemi kurarak ve sınırlarımızı tekrar mayınlayarak yüzde 100 güvenlik sağlayacağız. Çünkü Türkiye önümüzdeki süreçte tam hedef olmak durumunda ve tam hedef olarak da biz ülkemizin sınırlarını böyle koruyacağımızı düşünüyoruz.

"YİNE İŞİNİ İYİ YAPMAMIŞSIN"

Bunu dün açıkladık. Bunun üzerine de Süleyman Soylu, ki kendisinin terbiyesiz bir adam olduğunu bütün Türkiye görüyor ve biliyor, beni uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olarak suçlamış. Oğlum Süleyman bak yine işini iyi yapmamışsın. Uluslararası istihbarat örgütü diye bir şey olmaz. Yabancı servisler olur. Sen tabi bunu sorumlu olduğun ve ilişkide olduğun suç örgütleriyle karıştırıyorsun. Sen benim; değil sen bütün sistemin gelse herhangi bir yabancı servisle doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkim olduğunu gösteremezsin. Çünkü yok.

"DEVLET SENİ KAYDEDİYOR. ANLAMADIN MI SEN HALA?"

Çünkü devletimiz her şeyi çok iyi biliyor. Ama sen uluslararası suç örgütleriyle ilintili kriminal bir adamsın. Genel başkan yardımcısıyken daha Yüksekova'ya geldiğin zaman hangi baronlarla görüştün? Sen zannediyorsun ki sen herkesi izliyorsun. Ya devlet seni kaydediyor oğlum. Anlamadın mı hala sen?

Diyorsun ki "Ümit Özdağ meczup." Çin devlet başkanı deli mi? ABD Başkanı deli mi? Hayır bunlar ülkelerini seviyorlar. Biz de ülkemizi seviyoruz. Senin ve tayfanın sevmediği gibi. Onun için sınırlarımızın kevgir gibi olmasını istemiyoruz ve buna da izin vermeyeceğiz.

"SINIRA GİDİYORUM. ENGELLE DE GÖRELİM SENİ"

Evet, ben şimdi sınıra gidiyorum ve orada sembolik bir adım atacağız. Hadi engelle bakalım. Engelle de görelim seni. Sen içişleri değil suç işleri bakanısın. Bir gün de hak ettiğin cezayı da alacaksın. Üstelik bırak artık benle laf yarışına girmeyi ya. Ama boyunun çok uzun olmadığı anlaşılıyor. İçişleri Bakanlığı önüne geldiğimde korkudan dışarı çıkamadın. Tekrar çağırıyorum seni, ne zaman ve nerede istersen. Oflu değil koflu herif seni."



