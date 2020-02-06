Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Toplantıda çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazası ele alındı. Yaşanan hadiseler hepimizi üzmüştür.

Çevre ve İçişleri Bakanları depreme ilişkin sunum yaptı. Deprem sonrası çalışmalarda ciddi mesafeler alındı. Yardım çalışmaları ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Yaraların sarılması için atılan adımlar memnuniyet verici. Felaketlerle ilgili gerekli tedbirler alınacak.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER

Biz Rusya ve İran ile 2 yıldır bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye Cenevre'de devam eden sürecin de aktörü olarak çalışmalara devam etmektedir.

Bölgede artık yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız bunları ortaya koydu. Rusya'dan bir askeri heyetin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz.

Yeni dönemde askerlerimizin korunması için ne gerekiyorsa yapılacaktır.

Sivil ve askerin güvenliği için ne gerekiyorsa yapılacak. Rejim defalarca anlaşmayı ihlal etti. Her hatanın sonuçları ağır olacaktır. Askeri gözlem noktalarımız yerinde kalacak.

"REJİMİN NİYETİ SAVAŞTIR"

Rejimin niyeti savaştır. İnsanları katletmek ya da yerlerinden etmektir. Biz Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.

Uluslararası topluma da önemli sorumluluklar düşüyor. Sivillerin korunması, göç dalgasının önlenmesi gibi konularda sadece Türkiye'nin sorumluluğu gibi ifade etmek doğru değildir. Konu sadece bizimle ilgili değil.