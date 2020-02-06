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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 19:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin "Rejimin niyeti savaştır. İnsanları katletmek ya da yerlerinden etmektir. Biz Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

  • Toplantıda çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazası ele alındı. Yaşanan hadiseler hepimizi üzmüştür.

  • Çevre ve İçişleri Bakanları depreme ilişkin sunum yaptı. Deprem sonrası çalışmalarda ciddi mesafeler alındı. Yardım çalışmaları ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Yaraların sarılması için atılan adımlar memnuniyet verici. Felaketlerle ilgili gerekli tedbirler alınacak.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER

Biz Rusya ve İran ile 2 yıldır bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye Cenevre'de devam eden sürecin de aktörü olarak çalışmalara devam etmektedir.

Bölgede artık yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız bunları ortaya koydu. Rusya'dan bir askeri heyetin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz.

Yeni dönemde askerlerimizin korunması için ne gerekiyorsa yapılacaktır.

Sivil ve askerin güvenliği için ne gerekiyorsa yapılacak. Rejim defalarca anlaşmayı ihlal etti. Her hatanın sonuçları ağır olacaktır. Askeri gözlem noktalarımız yerinde kalacak.

"REJİMİN NİYETİ SAVAŞTIR"

Rejimin niyeti savaştır. İnsanları katletmek ya da yerlerinden etmektir. Biz Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.

Uluslararası topluma da önemli sorumluluklar düşüyor. Sivillerin korunması, göç dalgasının önlenmesi gibi konularda sadece Türkiye'nin sorumluluğu gibi ifade etmek doğru değildir. Konu sadece bizimle ilgili değil.

Almanya'nın oradaki yerleşim ile ilgili bir katkısı oldu. Bunun diğer ülkelere de örnek olması gerekiyor.

Mart ayında bir Astana toplantısı daha olabilir.

LİBYA'DAKİ SON GELİŞMELER

Libya konusunda bir ateşkes sağlanması için bir takım adımlar atıldı.

Türkiye'nin sürece katılması, aslında Libya krizine de bir denge getirmiştir. Bize ilk günlerde Türkiye'nin burada ne işi var diyenler bile bunu kabul ediyor.

Her ne kadar uluslararası toplum ona baskı yapıyor gibi gözükse de biz gerçeği biliyoruz. Hafter'in hala savaştan yana olduğunu biliyoruz.

ABD'NİN ORTADOĞU PLANI

  • Başka bir mesela Filistin meseleseydi. Ortada bir Filistin olarak tanıtılan devlet dahi yoktur. İsrail'in içinde küçük küçük dağıtılmış toprak parçacıkları haline getirilmiştir. Bu plan Filistin'e egemenlik hakkı tanımıyor. İki devletli çözüme katkı sağlamıyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'ün el değiştirmesi, tarihi ve dini kimliğinin değiştirilmesi mümkün değildir.

  • Bu plan, barış ve istikrarı getirecek bir plan değildir

  • Topraksız, tarihsiz bir Filistin hayal etmektedirler. Bazı Arap ülkelerinin bu plana destek vermesi de dikkat çekicidir.

  • Türkiye haklı davasında Türkiye'nin yanında olmaya devam edecektir.

AP'DEKİ ETKİNLİK

Konferans teröristlerin açkıca propaganda yaptığı kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür. Bu toplantı AP’nin teröre destek verdiğinin ve suç işlediğini açık bir delilidir.

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