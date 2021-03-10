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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası açıklama

10.03.2021 21:33 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine işaret ederek, televizyonda Türkçe’nin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele almışlardır" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine işaret ederek, televizyonda Türkçe’nin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir.

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