Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 'Silici' kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınırken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Ayrıntılar gelecek...



