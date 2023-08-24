SON DAKİKA DEPREM 24 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 24 Ağustos 2023 Perşembe günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamalar...

DEPREM Mİ OLDU? (24 AĞUSTOS 2023)

2023.08.24 05:41:17 38.0328 36.6158 5.4 -.- 2.4 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 05:35:29 36.0137 35.9718 11.1 -.- 1.9 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.08.24 05:23:21 38.1177 26.3260 7.6 -.- 2.2 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.24 05:14:05 38.2948 38.2015 8.5 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.24 04:57:51 38.4648 36.6660 4.9 -.- 2.0 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.08.24 04:54:58 37.1340 28.7798 4.1 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.24 04:51:16 39.7523 37.3907 10.2 -.- 1.4 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) İlksel

2023.08.24 04:45:23 36.8803 27.9732 5.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 04:42:46 39.6838 37.3700 2.6 -.- 2.0 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel

2023.08.24 04:37:16 36.8958 27.9880 10.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 04:35:52 36.8545 27.9620 5.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 04:33:07 40.4018 28.7383 5.0 -.- 1.5 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.08.24 04:25:55 36.8692 27.9817 5.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 04:07:45 38.0253 36.5642 4.6 -.- 2.0 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 03:51:15 37.0820 28.4535 3.3 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.24 03:31:51 38.3927 36.6833 13.8 -.- 1.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.08.24 03:28:25 38.0918 36.6707 5.4 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 03:27:09 39.0210 29.8752 5.0 -.- 1.8 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.24 03:24:07 36.8683 27.9663 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 03:21:23 37.9823 36.3477 7.9 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 03:08:59 37.3658 37.1282 5.3 -.- 1.6 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 02:47:23 37.0775 28.9387 13.9 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.08.24 02:33:49 37.6298 35.3475 7.8 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.08.24 02:18:17 36.9288 36.4637 10.2 -.- 1.6 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.24 01:57:33 37.9975 36.4042 5.4 -.- 1.9 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 01:52:44 37.7453 36.6117 8.2 -.- 1.5 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 01:39:27 37.2193 30.6072 11.1 -.- 1.9 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2023.08.24 01:37:28 38.1025 38.5473 5.6 -.- 1.9 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.24 01:21:32 38.0863 38.4785 3.0 -.- 2.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.24 01:04:29 40.8478 42.8060 7.2 -.- 2.2 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2023.08.24 01:03:45 39.0828 40.1082 4.4 -.- 1.8 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.08.24 00:23:52 38.1082 36.5983 5.3 -.- 2.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 00:21:43 38.3610 37.3662 5.0 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 00:15:54 38.0203 37.6762 11.5 -.- 1.7 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

