SON DAKİKA DEPREM haberleri: 23 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 23 Haziran 2023 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Sarsıntı gerçekleşen bazı illerimizde yaşayan kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 23 Haziran 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (23 HAZİRAN 2023 CUMA)

2023.06.23 06:41:39 36.0758 36.0290 4.3 -.- 1.2 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.06.23 06:38:36 38.1360 38.2388 14.1 -.- 2.4 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.23 06:32:57 36.5687 36.1920 5.9 -.- 2.7 -.- ASKARBEYLI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.06.23 06:08:27 36.9160 35.0477 31.0 -.- 2.7 -.- YUKSEKKOY-TARSUS (MERSIN) İlksel

2023.06.23 05:41:05 38.4670 39.3718 6.6 -.- 2.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.06.23 05:34:26 38.1683 37.8298 15.8 -.- 1.2 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.23 05:22:16 39.9562 44.4550 14.2 -.- 1.8 -.- RAMAZANKENT-ARALIK (IGDIR) İlksel

2023.06.23 05:21:59 39.3560 27.8917 7.9 -.- 2.0 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR) İlksel

2023.06.23 05:12:43 36.6970 36.1077 6.8 -.- 2.0 -.- ISKENDERUN KORFEZI İlksel

2023.06.23 05:03:52 36.1148 35.8032 17.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.23 04:49:59 38.0703 36.8675 4.5 -.- 1.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.23 04:36:33 36.7233 36.1268 6.8 -.- 2.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI REVIZE01 (2023.06.23 04:36:33)

2023.06.23 04:34:52 38.3910 39.2668 4.1 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.06.23 04:33:28 38.1087 36.9987 5.4 -.- 1.8 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.23 04:22:09 37.8627 26.9388 11.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.06.23 04:19:54 37.6443 36.3298 8.7 -.- 1.3 -.- ALTINBOGA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.23 04:17:39 37.0382 36.1152 9.4 -.- 2.7 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2023.06.23 04:00:51 39.0672 39.0773 19.0 -.- 1.6 -.- BOZAGAC-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel

2023.06.23 03:53:18 37.9205 36.5077 27.8 -.- 1.2 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.23 03:50:35 38.0945 36.5638 8.2 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.23 03:19:00 39.5470 26.0380 6.1 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2023.06.23 03:11:16 37.4188 37.0895 4.0 -.- 1.6 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.23 03:07:54 38.7295 35.2813 5.6 -.- 1.6 -.- SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel

2023.06.23 02:43:01 38.9090 26.8450 10.7 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.06.23 02:38:55 38.1707 27.5128 9.5 -.- 1.4 -.- ARIKBASI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel

2023.06.23 02:32:43 38.6538 35.3645 10.3 -.- 1.9 -.- SAKARCIFTLIGI-HACILAR (KAYSERI) İlksel

2023.06.23 02:25:20 38.1602 27.5020 9.9 -.- 1.2 -.- ARIKBASI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel

2023.06.23 02:21:00 37.9543 36.2228 16.4 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.23 02:19:22 36.2530 36.0067 5.4 -.- 2.8 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.06.23 02:16:14 38.1893 27.5127 16.5 -.- 1.2 -.- CIFTCIGEDIGI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel

2023.06.23 02:14:53 38.1945 37.8322 7.4 -.- 2.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.23 02:10:57 37.8298 26.7840 6.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.06.23 02:00:49 39.4733 33.1915 8.2 -.- 2.0 -.- CATALOREN-BALA (ANKARA) İlksel

2023.06.23 02:00:43 36.2367 36.4425 8.3 -.- 3.1 -.- KONUK-REYHANLI (HATAY) İlksel

2023.06.23 01:43:10 36.9762 29.3252 6.1 -.- 1.7 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.06.23 01:42:05 38.2842 38.6383 8.4 -.- 2.7 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel

2023.06.23 01:37:28 38.1628 38.2545 19.6 -.- 1.6 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.23 01:21:54 35.1878 36.5632 18.8 -.- 3.4 -.- SURIYE İlksel

2023.06.23 01:15:34 38.3958 37.4283 1.4 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.23 01:08:26 38.4518 38.0400 4.1 -.- 1.8 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.06.23 00:20:29 37.9278 36.2655 15.6 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

