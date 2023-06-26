HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM haberleri 26 Haziran 2023: deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

SON DAKİKA DEPREM haberleri 26 Haziran 2023: deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

26.06.2023 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 26 Haziran 2023 Pazartesi günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 26 Haziran 2023: deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 26 Haziran 2023 PazartesiKandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 26 Haziran 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ)

2023.06.26 04:31:20 36.7032 36.0747 8.7 -.- 1.3 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.06.26 04:28:03 37.9687 36.2997 5.4 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.26 04:09:29 37.8705 26.9567 7.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.26 04:06:16 37.9282 36.2845 5.4 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.26 02:53:36 37.7390 42.8515 5.0 -.- 2.4 -.- SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT) İlksel
2023.06.26 02:51:18 38.5972 39.2373 22.6 -.- 1.6 -.- SARIYAKUP-(ELAZIG) İlksel
2023.06.26 02:37:40 38.5178 39.2210 11.1 -.- 2.3 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2023.06.26 02:31:40 38.4353 37.5603 16.3 -.- 1.0 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.26 02:27:19 38.2020 36.7303 5.5 -.- 1.4 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.26 02:22:45 36.7192 36.3162 12.0 -.- 1.7 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.06.26 02:14:03 38.2933 37.2433 6.6 -.- 1.8 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.26 02:09:17 38.4990 39.1665 11.5 -.- 2.3 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2023.06.26 02:09:09 38.2018 39.1252 2.5 -.- 2.0 -.- KARAKAYA-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.06.26 02:01:29 39.1543 29.4930 8.5 -.- 2.0 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2023.06.26 01:51:19 38.4470 36.6905 1.9 -.- 1.4 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.26 01:49:50 37.3925 36.9958 1.6 -.- 0.7 -.- EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.26 01:43:05 36.1002 36.1148 2.0 -.- 1.4 -.- DOVER-(HATAY) İlksel
2023.06.26 01:34:56 40.4932 33.8963 5.8 -.- 3.3 3.3 ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel
2023.06.26 01:34:04 38.4877 40.2637 8.0 -.- 2.4 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2023.06.26 01:26:18 37.8620 36.4768 5.0 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.26 01:20:46 38.2772 36.4837 4.0 -.- 2.0 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.26 01:16:22 37.9645 37.6672 5.0 -.- 2.4 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.26 00:59:52 37.8793 31.3315 5.0 -.- 2.7 -.- GEDIKLI-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel
2023.06.26 00:36:18 36.2395 36.0402 10.2 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2023.06.26 00:16:57 38.1557 38.4985 11.0 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.26 00:08:13 36.3263 36.2727 3.8 -.- 1.5 -.- ARPAHAN-(HATAY) İlksel
2023.06.26 00:05:26 37.5032 37.1640 5.0 -.- 1.3 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastıAnkara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı
Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Son depremler afad deprem mi oldu

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da bir ilk yaşandı! Seçimi kazanan isim ülke gündemini sarstı

Almanya'da bir ilk yaşandı! Seçimi kazanan isim ülke gündemini sarstı

Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu! 3 ile vali ataması

Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu! 3 ile vali ataması

Rekor üstüne rekor kırıldı! Bakanlık o rakamları açıkladı: Bayram tatilinde...

Rekor üstüne rekor kırıldı! Bakanlık o rakamları açıkladı: Bayram tatilinde...

Wanda Nara, Mauro Icardi ile havuza girdi! Instagram yıkıldı

Wanda Nara, Mauro Icardi ile havuza girdi! Instagram yıkıldı

'Icardi ile Arda Güler aynı takımda buluşuyor!'

'Icardi ile Arda Güler aynı takımda buluşuyor!'

Komşu'da kritik seçim! 2. turu büyük farkla kazandı

Komşu'da kritik seçim! 2. turu büyük farkla kazandı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.