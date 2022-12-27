SON DAKİKA DEPREM haberleri 27 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (27 Aralık 2022 Salı) ile Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamaların ayrıntıları merak edildi. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 27 Aralık 2022 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (27 ARALIK 2022 SALI)

2022.12.27 05:50:18 40.7755 30.9605 6.6 -.- 1.4 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.27 04:06:01 38.8312 26.4065 8.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.12.27 02:06:59 38.3703 27.2292 5.4 -.- 2.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

