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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 9 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

09.07.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 9 Temmuz 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verileri incelemek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte, 9 Temmuz 2023 Pazar günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 9 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 9 Temmuz 2023 Pazar günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Sarsıntı gerçekleşen bazı illerimizde yaşayan kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 9 Temmuz 2023 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (9 TEMMUZ 2023 PAZAR)

2023.07.09 08:27:25 40.7700 30.8148 5.0 -.- 1.3 -.- HARMANTEPE-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2023.07.09 08:17:16 39.0552 40.3118 3.8 -.- 2.1 -.- ARICILAR-(BINGOL) İlksel
2023.07.09 07:59:51 37.8915 36.2828 24.1 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.09 07:52:00 37.3733 36.9308 5.7 -.- 1.7 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.09 07:43:50 37.9625 36.0377 20.9 -.- 1.0 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.09 07:28:05 40.8115 30.8678 26.3 -.- 1.4 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.07.09 06:51:30 37.9105 26.9455 9.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.09 06:28:37 37.2467 36.9873 15.5 -.- 1.1 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.09 06:03:53 40.7793 30.8825 18.5 -.- 1.7 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.07.09 05:54:18 38.2990 39.0915 11.2 -.- 2.6 -.- BEHRAMLI-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.07.09 05:50:04 40.7583 30.8898 10.4 -.- 1.7 -.- MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.07.09 05:48:21 38.1153 27.1920 5.4 -.- 2.9 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.07.09 05:34:11 37.2275 36.7562 7.0 -.- 1.4 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.09 05:33:51 38.1363 36.2053 24.5 -.- 1.3 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.09 05:27:34 37.9710 36.3648 5.0 -.- 3.6 3.8 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.09 05:10:39 40.7962 30.8055 12.2 -.- 1.3 -.- ESENTEPE-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2023.07.09 04:53:46 38.3158 38.1050 17.0 -.- 1.5 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.09 04:37:31 38.5037 37.5892 16.0 -.- 1.0 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.09 04:32:03 39.9713 37.6293 8.2 -.- 1.7 -.- BURHANIYE-ZARA (SIVAS) İlksel
2023.07.09 04:29:11 38.4247 37.4968 5.0 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.09 04:05:25 38.4940 37.3952 8.6 -.- 1.3 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.09 04:01:05 38.0623 38.1502 3.8 -.- 1.2 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.09 03:46:40 38.0122 36.4900 3.8 -.- 2.1 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.09 03:15:29 37.7275 36.6873 14.3 -.- 1.3 -.- MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.09 03:12:36 39.9618 40.8693 1.8 -.- 1.5 -.- GOKCEBUK-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2023.07.09 03:10:25 39.0352 33.0728 9.0 -.- 1.8 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.07.09 03:05:51 39.1143 33.0733 5.0 -.- 2.4 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.07.09 03:00:50 37.1337 29.4273 1.2 -.- 1.5 -.- CIGDEMLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.09 02:41:47 36.8842 36.5427 9.5 -.- 1.2 -.- ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.09 02:25:43 37.8652 36.2878 1.8 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.09 02:19:00 37.9447 36.2940 13.8 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.09 02:08:23 39.4510 26.2943 5.0 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.09 02:01:49 37.8965 36.2455 6.4 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.09 01:44:26 37.3178 37.0355 4.1 -.- 1.3 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.09 01:43:13 38.6822 24.4935 9.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.07.09 01:38:40 38.6323 24.5058 8.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.07.09 01:31:00 37.8858 36.2938 5.3 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.09 01:29:59 37.1787 36.2947 4.0 -.- 1.8 -.- SELVERLER-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.07.09 01:14:54 37.8632 36.2907 11.4 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.09 01:04:32 37.0468 29.1273 5.0 -.- 2.2 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.07.09 01:00:38 37.8947 36.2680 1.6 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.09 00:32:32 37.0027 30.2232 85.1 -.- 2.9 -.- TATKOY-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.07.09 00:30:04 37.1685 37.0153 5.4 -.- 1.3 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.09 00:17:38 37.4025 36.1398 17.2 -.- 1.6 -.- KARAKUTUK-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.07.09 00:06:49 38.1618 38.2802 12.2 -.- 1.7 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler bölgede! 4 saatte kontrol altındaEkipler bölgede! 4 saatte kontrol altında
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