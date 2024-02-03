SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen rakamları tek tek açıkladı! 'Yıl sonuna kadar teslim edeceğiz'

6 Şubat depremlerinin 1. yılı yaklaşırken yaraları sarma çalışmaları da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine giderek deprem konutlarının kura çekimine katıldı.

Erdoğan buradaki programının ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne ve son olarak Antakya Spor Salonu'nda yapılacak olan AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Deprem 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 7 bine yakın köyümüzde ağır yıkıma yol açtı. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek olmuştur. Bu afet bize devlet, millet dayanışmasının en yüksek düzeyde olduğunu da göstermiştir.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ARAMA KURTARMA VE İYİLEŞTİRME OPERASYONU"

Bu afet bir yönüyle de dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonudur.

Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın.

Hatay can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en çok zararı gören şehrimizdir. Hatay'a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmadık, unutmayacağız. Hatay'ın yaşadığı yıkım gerçekten çok büyüktü. Hatay'ın halini görüp gözleri yaşarmayanın kalbi kurumuş demektir. Önceliğimizi arama kurtarma faaliyetlerine, acil ihtiyaçların karşılanmasına verdik.

Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için canla başla çalıştık.

"DEPREM BÖLGESİ GENELİNDE HAK SAHİBİ SAYISI 390 BİN"

Hatay'da 135 bin 589'u konut, 15 bin 599'u iş yeri ve 777'si ahır olmak üzer toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Yapılan detaylı çalışmaların ardından deprem bölgesi genelindeki kesinleşmiş hak sahibi sayımız 390 bin olarak netleşmiştir.

(Hatay) Bugün, 6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerimizde, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz. Hak sahiplerimize yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyoruz.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN EVİ TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız, takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturmaktır. Temel atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak.

Hedeflerimize doğru yürürken deprem, terör, ekonomik tuzaklar başta önümüzdeki muhtemel tehditleri de birer birer bertaraf etme kararlılığındayız.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





