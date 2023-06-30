SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 30 Haziran deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi!

Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar günün ilk saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "30 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 30 Haziran 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 30 HAZİRAN 2023 CUMA

2023.06.30 08:12:57 38.2068 38.5240 7.1 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.06.30 08:08:26 37.3748 37.0815 6.0 -.- 2.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.30 07:40:21 37.4193 36.9613 5.4 -.- 2.5 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.30 07:36:35 37.4695 36.9980 2.7 -.- 1.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.30 07:35:19 39.3652 29.1858 6.3 -.- 2.1 -.- SAMRIK-EMET (KUTAHYA) İlksel

2023.06.30 07:15:29 37.1938 36.9838 5.3 -.- 3.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.06.30 07:13:55 38.2838 36.3713 5.4 -.- 2.1 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.30 07:12:55 38.3010 36.3815 6.7 -.- 3.7 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.30 07:03:20 37.8968 36.4875 8.7 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.30 07:00:10 36.2248 36.2435 1.0 -.- 1.6 -.- MANSURLU-(HATAY) İlksel

2023.06.30 06:56:06 40.8500 28.2348 6.1 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.06.30 06:55:36 40.7923 31.5145 5.2 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2023.06.30 06:52:42 37.9302 36.5990 9.7 -.- 1.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.30 06:46:28 38.1245 37.7662 11.3 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.30 06:40:38 36.0907 36.0938 5.0 -.- 1.4 -.- SINANLI-(HATAY) İlksel

2023.06.30 06:38:48 38.0803 27.1925 5.3 -.- 1.7 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.06.30 06:30:18 38.1615 38.1460 20.8 -.- 2.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.30 06:28:00 37.2005 36.9052 5.4 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.06.30 06:15:22 38.1205 38.0242 5.2 -.- 1.8 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.30 06:05:43 38.3977 37.6040 10.0 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

