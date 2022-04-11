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  4. SON DAKİKA DEPREMLER! 11 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 11 Nisan 2022 Pazartesi

SON DAKİKA DEPREMLER! 11 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 11 Nisan 2022 Pazartesi

11.04.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika depremler listesi ve 11 Nisan 2022 Pazartesi günü için Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklama bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 11 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? sorusunun yanıtı merak konusu olurken 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Çanakkale, Aydın, Muğla, Erzurum ve Manisa gibi illerde sarsıntı gerçekleştiği aktarıldı. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER! 11 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 11 Nisan 2022 Pazartesi

Son dakika depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi'nin 11 Nisan Pazartesi (bugün) için yaptığı paylaşım merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Çanakkale, Aydın, Muğla, Erzurum ve Manisa gibi illerde sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar, 11 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 11 Nisan 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

11 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.11 05:55:18 39.5332 25.9195 11.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.11 04:34:35 42.4265 40.9208 30.8 -.- 3.8 3.8 GURCISTAN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2022.04.11 04:26:26 37.7778 27.9793 11.4 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(AYDIN) İlksel
2022.04.11 04:19:10 36.9580 27.6512 7.5 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.11 04:17:09 36.9808 27.6210 12.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.11 03:43:31 37.0415 28.4262 15.8 -.- 1.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.11 02:45:52 39.7837 41.7448 17.9 -.- 1.3 -.- EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.04.11 02:39:10 37.0385 28.4360 10.7 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.11 02:33:36 36.0940 29.0717 13.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.11 02:23:36 38.9917 28.0010 5.4 -.- 1.5 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.04.11 01:56:22 38.0868 38.4452 4.7 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2022.04.11 01:02:36 35.7253 31.9622 13.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.11 00:46:07 37.7155 27.0528 10.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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