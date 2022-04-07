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Son dakika depremler: 7 Nisan deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 7 Nisan 2022 Perşembe

07.04.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika depremler listesi 7 Nisan 2022 Perşembe günü de yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yayımladığı bilgilere göre; Marmara Denizi ile Ege Denizi de dahil olmak üzere Muğla, Çanakkale, Denizli, Manisa ve Ankara gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. 7 Nisan deprem mi oldu? sorusu arama motorlarında aratılıyor. İşte 7 Nisan 2022 Perşembe son dakika depremler listesi.

Son dakika depremler: 7 Nisan deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 7 Nisan 2022 Perşembe

Son dakika depremler listesi haftanın dördüncü gününde de bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi ile Ege Denizi'nin yanı sıra Muğla, Çanakkale, Denizli, Manisa ve Ankara gibi şehirlerde sarsıntı meydana geldi. 7 Nisan deprem mi oldu? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 7 Nisan 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde.

7 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.07 05:13:22 39.5393 25.9580 10.9 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.07 05:07:21 35.0670 26.7493 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.07 05:06:10 37.0747 28.4137 8.0 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.07 05:03:45 40.7228 27.3958 15.9 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.07 04:56:51 36.9928 28.3530 11.7 -.- 1.1 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.07 04:51:44 39.4560 26.1933 12.0 -.- 1.3 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.04.07 04:48:29 37.0948 28.2857 12.9 -.- 0.6 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2022.04.07 03:37:57 36.2560 31.0465 16.0 -.- 2.4 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.07 03:36:17 40.8857 28.7155 3.0 -.- 1.8 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.07 03:21:44 40.3948 26.0348 10.8 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.07 02:54:44 37.8172 27.1840 7.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.07 01:24:53 37.1660 29.1862 5.0 -.- 1.6 -.- CIFTLIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.04.07 01:21:16 38.3703 28.4097 10.2 -.- 1.4 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2022.04.07 00:28:03 39.4688 32.3327 4.5 -.- 2.7 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.04.07 00:17:41 37.2457 37.1168 5.4 -.- 1.4 -.- ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2022.04.07 00:15:49 37.7123 33.0500 9.1 -.- 2.1 -.- ISMIL-KARATAY (KONYA) İlksel
2022.04.07 00:07:46 40.6470 36.4023 5.3 -.- 1.0 -.- TANOBA-ERBAA (TOKAT) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Çanakkale Muğla
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