SON DAKİKA DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 26 Nisan 2022 Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Kandilli Rasathanesi'nin 26 Nisan Salı (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa, Muğla, Konya ve İzmir gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz ve Makedonya'da sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar, 26 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 23 Nisan 2022 Salı AFAD ve Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

26 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.26 05:44:51 40.8465 31.6487 3.2 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel

2022.04.26 05:20:15 39.8932 25.9873 4.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.04.26 04:34:52 40.8808 31.7005 5.4 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2022.04.26 03:35:52 37.4232 38.7477 16.4 -.- 1.2 -.- ILHAN-(SANLIURFA) İlksel

2022.04.26 03:25:53 37.0675 28.4050 7.0 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.26 03:13:05 38.6818 31.5555 2.0 -.- 1.8 -.- SIRAM-YUNAK (KONYA) İlksel

2022.04.26 03:09:00 39.2815 26.9357 6.0 -.- 1.9 -.- OKCULAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2022.04.26 03:01:26 36.0880 28.7585 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.26 02:45:11 36.1072 28.7450 8.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.26 02:22:27 41.8538 22.7855 4.6 -.- 3.3 3.3 MAKEDONYA İlksel

2022.04.26 01:52:37 40.7060 27.4298 17.6 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.04.26 01:51:43 40.6990 27.4365 16.5 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.04.26 01:46:52 40.6607 27.4402 3.9 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.04.26 01:45:44 40.7117 27.4582 16.8 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.04.26 01:34:13 38.2720 38.7247 5.0 -.- 2.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.26 01:12:55 40.9323 43.7367 7.0 -.- 1.5 -.- SUNGUDERESI-AKYAKA (KARS) İlksel

2022.04.26 01:08:41 34.6372 33.3537 19.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.26 00:56:50 38.4143 31.8892 5.4 -.- 2.3 -.- MISAFIRLI-ILGIN (KONYA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

