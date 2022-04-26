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SON DAKİKA DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 26 Nisan 2022 Kandilli deprem listesi!

26.04.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve 26 Nisan 2022 Salı gününe ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın ayrıntıları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Afet ile Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yayımladığı veriler de merak konusu oldu. Bolu, Şanlıurfa, Muğla, Konya ve İzmir gibi illerimizde sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi. 26 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? sorularının yanıtı haberimizde...

SON DAKİKA DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 26 Nisan 2022 Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Kandilli Rasathanesi'nin 26 Nisan Salı (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa, Muğla, Konya ve İzmir gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz ve Makedonya'da sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar, 26 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 23 Nisan 2022 Salı AFAD ve Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

26 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.26 05:44:51 40.8465 31.6487 3.2 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2022.04.26 05:20:15 39.8932 25.9873 4.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.04.26 04:34:52 40.8808 31.7005 5.4 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.04.26 03:35:52 37.4232 38.7477 16.4 -.- 1.2 -.- ILHAN-(SANLIURFA) İlksel
2022.04.26 03:25:53 37.0675 28.4050 7.0 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.26 03:13:05 38.6818 31.5555 2.0 -.- 1.8 -.- SIRAM-YUNAK (KONYA) İlksel
2022.04.26 03:09:00 39.2815 26.9357 6.0 -.- 1.9 -.- OKCULAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2022.04.26 03:01:26 36.0880 28.7585 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.26 02:45:11 36.1072 28.7450 8.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.26 02:22:27 41.8538 22.7855 4.6 -.- 3.3 3.3 MAKEDONYA İlksel
2022.04.26 01:52:37 40.7060 27.4298 17.6 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.26 01:51:43 40.6990 27.4365 16.5 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.26 01:46:52 40.6607 27.4402 3.9 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.26 01:45:44 40.7117 27.4582 16.8 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.26 01:34:13 38.2720 38.7247 5.0 -.- 2.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.26 01:12:55 40.9323 43.7367 7.0 -.- 1.5 -.- SUNGUDERESI-AKYAKA (KARS) İlksel
2022.04.26 01:08:41 34.6372 33.3537 19.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.26 00:56:50 38.4143 31.8892 5.4 -.- 2.3 -.- MISAFIRLI-ILGIN (KONYA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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