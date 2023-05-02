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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı duyurdu! DEAŞ bağlantılı 2 kişinin mal varlıkları donduruldu

02.05.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 2 kişinin mal varlıkları Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı donduruldu.

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı duyurdu! DEAŞ bağlantılı 2 kişinin mal varlıkları donduruldu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 2 kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı dondurulduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"ABD’yle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan açıklamayla sözkonusu karar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Daha önce de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen bir şebekenin malvarlıkları 5 Ocak 2023 tarihinde iki ülke tarafından eşzamanlı olarak dondurulmuştu.

Ülkemiz terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."

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