Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yapılan saldırıya kınama

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail’in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'DEN HASTANEYE SALDIRI

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenlemişti. Saldırı sonrasında hastane ciddi hasar alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıya sert tepki vererek, "Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar" ifadelerini kullanmıştı.





