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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir" denildi.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail dünden bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.

İsrail Yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir.

İsrail’in 52 yıllık işgali, modern zamanların en uzun saldırgan işgalidir.

Uluslararası toplum da Filistin’de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail’in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir.

Bu çerçevede, uluslararası toplumu, Filistin’de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Türkiye israil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Uyanın adamlar Güneydoğu Anadolu toprakları nı aldı bu ne diyeceğiz yönetenlerin haberi yok mu ne bu iki yüzlülük
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