Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919’un yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Vatanımıza göz dikmiş emperyalist güçlere karşı 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan Kurtuluş Mücadelesi sadece Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden bir istiklal ve hürriyet zaferi ile sonuçlanmamış, aynı zamanda Anadolu’da insanlık dışı suçlar işleyen işgalci güç ve bunların güdümündeki çetelerin mezalimine son vermiş ve bağımsızlık özlemi duyan mazlum milletler için bir ilham kaynağı teşkil etmiştir.

Bu itibarla, dönemin emperyalist güçlerinin maşası olarak Anadolu’yu işgale yeltenen Yunanistan’ın bu topraklarda doğrudan gerçekleştirdiği mezalimi unutmaması gerekirken, Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919’un yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz. Aynı şekilde, Türkiye karşıtı lobilerin hiçbir tarihsel dayanağı olmayan çarpık iddiaları Yunanistan dışında da gündeme getirerek üçüncü ülkeleri aldatma çabalarını da kınıyoruz.