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Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi

19.05.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Yunanistan'ın 19 Mayıs ile ilgili yaptığı açıklamaya Dışişleri Bakanlığı sert tepki göstererek "Dönemin emperyalist güçlerinin maşası olarak Anadolu’yu işgale yeltenen Yunanistan’ın bu topraklarda doğrudan gerçekleştirdiği mezalimi unutmaması gerekirken, Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919’un yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919’un yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Vatanımıza göz dikmiş emperyalist güçlere karşı 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan Kurtuluş Mücadelesi sadece Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden bir istiklal ve hürriyet zaferi ile sonuçlanmamış, aynı zamanda Anadolu’da insanlık dışı suçlar işleyen işgalci güç ve bunların güdümündeki çetelerin mezalimine son vermiş ve bağımsızlık özlemi duyan mazlum milletler için bir ilham kaynağı teşkil etmiştir.

Bu itibarla, dönemin emperyalist güçlerinin maşası olarak Anadolu’yu işgale yeltenen Yunanistan’ın bu topraklarda doğrudan gerçekleştirdiği mezalimi unutmaması gerekirken, Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919’un yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz. Aynı şekilde, Türkiye karşıtı lobilerin hiçbir tarihsel dayanağı olmayan çarpık iddiaları Yunanistan dışında da gündeme getirerek üçüncü ülkeleri aldatma çabalarını da kınıyoruz.

Emperyalist güçlerin desteğiyle 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal ederek ve Anadolu’da kıyım başlatarak işlediği insanlık suçlarıyla tarihi kayıtlara geçen Yunanistan’ın bilahare mağdur olduğunu ileri sürmesi inandırıcılıktan yoksundur.

Yunanistan’ın işgalinin daha ilk aylarında gerçekleştirdiği mezalimin ulaştığı dehşet verici boyut karşısında Müttefik Devletleri, Tahkikat Komisyonu kurarak bu insanlık suçlarını araştırmak durumunda kalmış ve mezalime sahne olan bu işgalin utanç verici bir istilaya dönüştüğünü raporunda ortaya koymuştur.

Yunan liderliğini kendi tarihiyle yüzleşmeye, Tahkikat Komisyonu raporlarına da yansıyan Yunan mezalimini hatırlamaya, Lozan Barış Antlaşması’nın 59. Maddesinde de işlediği fiillerin savaş hukukuna aykırı olduğu tescil edilen Yunanistan’ı, tarihi gerçekleri kabullenmeye davet ediyoruz.

Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan Başbakanı Venizelos’un 19 Mayıs 1919’da istiklal mücadelesinin önderliğini yapan Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermesinden bugünkü Yunan liderliğinin çıkarması gereken önemli dersler mevcuttur. Tarihi tersten okuma çabasına yönelik sorumsuz siyaset anlayışının terkedilmesinin öncelikle Yunanistan’ın kendi menfaatine olacağını hatırlatırız.

Yunanistan’ı gerçekleri çarpıtmaya çalışmak yerine işbirliği temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte gayret sarf etmeye davet ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan

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