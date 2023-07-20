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  4. Son dakika: Dışişlerin'den, Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya kınama

Son dakika: Dışişlerin'den, Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya kınama

20.07.2023 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Dışişlerin'den, Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya kınama

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önündeki Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı lanetledi.

Bakanlıktan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

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Dışişleri Bakanlığı Stockholm

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