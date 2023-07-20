Son dakika: Dışişlerin'den, Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya kınama

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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