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  4. SON DAKİKA | Diyarbakır'da 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu başlatıldı

SON DAKİKA | Diyarbakır'da 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu başlatıldı

20.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış 3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu başlatıldı.

SON DAKİKA | Diyarbakır'da 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu başlatıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış 3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

1006 PERSONEL KATILIYOR

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1006 personel 61 operasyonel tim görev alıyor.

ESRAR, SKUNK VE KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada; 1 ton 688 kg. toz esrar, 2 ton 80 kg kubar esrar, 477.500 kök skunk ve 170.800 kök kenevir ele geçirildi.


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