Son dakika! Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Türkiye'nin en büyük özel okullarından Doğa Koleji'nin satışında son durum... Sosyal medyada çeşitli hesaplardan yayınlanan açıklamalarda Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satıldığı iddia edildi. Bakan Selçuk, Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satışıyla ilgili soruya ise "Siz o bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit etmeye çalışın. Biz şu anda bu tür bir açıklama yapmak durumunda değiliz" yanıtı verdi.

BAKAN SELÇUK'TAN DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 aydır maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ekonomik büyüklük satış ve devir sürecini uzatıyor. Satış, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Ekonomik tablonun büyüklüğü bu sürecin uzamasına yol açıyor. Temennimiz satış sürecinin olumlu bir yönde gerçekleşmesi. Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Çocukların eyleme katılıp buna dahil edilmesi yanlış.

Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını ifade etmek isterim. Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Sorunun çözümü için gayret gösteriyoruz.