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Son dakika! Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 17:37 | Son Güncelleme

Doğa Koleji ile ilgili sondakika gelişmeleri art arda geliyor. Doğa koleji satıldı mı sorusunun yanıtı da uzun süredir öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Öğretmen maaşlarının ödenememesiyle peş peşe istifaların yaşandığı ve protestoların yaşandığı Doğa Koleji satışına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki, Doğa Koleji yeni sahibi kim oldu ve Doğa koleji kime satıldı, Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı mı aldı? İşte Doğa Koleji'nin satışıyla ilgili son durum.

Son dakika! Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Türkiye'nin en büyük özel okullarından Doğa Koleji'nin satışında son durum... Sosyal medyada çeşitli hesaplardan yayınlanan açıklamalarda Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satıldığı iddia edildi. Bakan Selçuk, Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satışıyla ilgili soruya ise "Siz o bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit etmeye çalışın. Biz şu anda bu tür bir açıklama yapmak durumunda değiliz" yanıtı verdi.

BAKAN SELÇUK'TAN DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 aydır maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ekonomik büyüklük satış ve devir sürecini uzatıyor. Satış, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Ekonomik tablonun büyüklüğü bu sürecin uzamasına yol açıyor. Temennimiz satış sürecinin olumlu bir yönde gerçekleşmesi. Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Çocukların eyleme katılıp buna dahil edilmesi yanlış.

Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını ifade etmek isterim. Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Sorunun çözümü için gayret gösteriyoruz.

Yeni okul açılırken mali teminat zorunluluğu getirilecek.

Satışın olumlu olmaması halinde hiçbir öğretmeni ve öğrenciyi mağdur etmemek için A,B,C planlarımız mevcut.

PLANLAMALARIMIZ HAZIR

Bizim meselemiz çocuklar. Onlar için bu meseleyle çok ayrı bir şekilde ilgileniyoruz.
Çocukları bu meselenin içine katmaya gayret edilmesinin çok doğru olmadığını düşünüyoruz.Çok kısa süre içinde bu satış ve devirle ilgili olumlu haberlerin gelmesini temenni ediyoruz.Bunun olmaması halinde ilgili tüm bireyle şundan emin olsunlar tüm tedbiri almak hazırlığı yapmak konusunda planlamalarımızın hazır olduğunu söylemek isterim.

'İTÜ'YE SATILDI' İDDİASINA YANIT VERDİ

Bakan Selçuk en çok merak edilen Doğa Koleji İTÜ'ye mi satıldı sorusuna ise, "Siz o bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit etmeye çalışın. Biz şu anda bu tür bir açıklama yapmak durumunda değiliz." yanıtını verdi.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
simitciyi kurtardiniz sıra bunda
ŞU EĞİTİMİ AĞZINIZA BURNUNUZA KARIŞTIRDINIZ NEREDE GARANTİ NEREDE DEVLET YAPIN MAARİF OKULU GİTSİN
Normal devlet okulumu kaldı. Ufku zayıf bakan olsa olsa dolduramadığınız imam hatiplere gönderirsiniz. Sorun olmadan önce neredeydiniz, demekki denetleme yok..
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