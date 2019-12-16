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Son dakika! DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 08:42 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürdü. Binada soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye hortumuna takılıp düşerek hafif yaralanan itfaiye erine olay yerinde müdahalede bulunuldu.

YANGIN MAKAM KATINDA ÇIKTI

DSİ çalışanları, güvenlik güçlerince yangının meydana geldiği blok çevresinden uzaklaştırıldı.

Yangının çıktığı üçüncü katın, makam katı olarak kullanıldığı öğrenildi.

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yangın DSİ

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
EVEAKLARI YAKIYORLARDIR KESİN VARSA YOLSUZLUKLARI KAPATMAK İÇİNDİR KAPALI BINADA YANGINMI CIKARMIŞ
aman arşivler yanıyor olmasın! kurtarın evrakları gelecekte lazım olacak.
evraklari mi yaktilar ne
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