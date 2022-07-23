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Son dakika: DSÖ'den 'küresel acil durum' ilanı! Maymun çiçeği salgınında panik artıyor

23.07.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm dünyayı 2 yıl boyunca etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra bu yıl patlak veren maymun çiçeği salgınında da vakalar giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği salgınının 'küresel acil durum' ilan edildiğini duyurdu.

Son dakika: DSÖ'den 'küresel acil durum' ilanı! Maymun çiçeği salgınında panik artıyor

Son dakika haberi: Mayıs ayında patlak veren maymun çiçeği salgınında endişeler giderek büyüyor. İngiltere'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan salgın için Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik bir hamle geldi. Maymun çiçeği salgını DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından "küresel acil durum" ilan edildi.

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5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedros açıklamasında bir ay önce, Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca Acil Durum Komitesini, çok ülkeli maymun çiçeği salgınının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumunu temsil edip etmediğini değerlendirmek için toplanmasını istediğini ancak komitenin oybirliğiyle acil durum olmadığına karar verdiğini belirtti. Bu toplantının yapıldığı sırada maymun çiçeği vakalarının 47 ülkede 3040 olduğunu ifade eden Tedros, o günden itibaren salgının ilerlediğini ve hali hazırda 75 ülkede 16 binden fazla vaka olduğunu ve 5 kişinin maymun çiçeğinden öldüğünü ifade etti.

"BEŞ UNSURU DİKKATE ALDIM"

DSÖ Genel Direktörü, komitenin Perşembe günü tekrar toplandığını ve maymun çiçeği salgınının bir uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olup olmadığıyla ilgili ortak karara varamadığını vurgulayarak Uluslararası Sağlık Tüzüğü ışığında “Bir salgının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturup oluşturmadığına karar verirken beş unsuru dikkate almam gerekiyor” dedi.

Acil durum kararı verirken dikkate aldığı 5 unsurun 3 tanesinin karşılandığını açıklayan Dr. Tedros; maymun çiçeği virüsünün daha önce görülmeyen birçok ülkeye hızla yayılmasının, komitenin ortak karara varamamasının, birçok bilimsel bilgilerin yetersizliğin ve uluslararası bir yayılma potansiyelinin ortaya çıkmasının ve 5 unsurdan üçünün karşılanmasının acil durum kararı alırken dikkatte aldığı konular olduğunu açıkladı.

"ULUSLARARASI YAYILMA RİSKİ VAR"

Dr. Tedros “DSÖ'nün değerlendirmesi, maymun çiçeği riski, riski yüksek olarak değerlendirdiğimiz Avrupa bölgesi dışında, tüm bölgelerde orta düzeyde olduğu yönündedir. Uluslararası trafiğe müdahale riski şu an için düşük olmasına rağmen, daha fazla uluslararası yayılma riski de var” dedi.

Tedros “Yani kısacası, yeni bulaşma yolları ile dünyaya hızla yayılan, hakkında çok az şey anladığımız ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ndeki kriterleri karşılayan bir salgınımız var. Tüm bu nedenlerden dolayı, Küresel maymun çiçeği salgınının uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumunu temsil ettiğine karar verdim” dedi. (DHA)

TÜRKİYE'DE DE TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran'da Türkiye'de bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Hastanın 37 yaşında ve bağışıklık sistemi yetersizliği olduğunu bildiren Koca, hastanın tecrit edildiğini açıklamıştı.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre virüs 72 ülkede 15 bin 800'den fazla insanı etkiledi.

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