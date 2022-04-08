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SON DAKİKA | Dünya bu sorunun yanıtını merak ediyordu! Rusya'dan dikkat çeken açıklama

08.04.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin, 24 Şubat'ta başlatılan operasyonun 'yakın gelecekte' sonlandırabileceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Dünya bu sorunun yanıtını merak ediyordu! Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri operasyonu devam ederken "Ukrayna işgali ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt geldi. Kremlin yaptığı açıklamada operasyonun 'yakın gelecekte' sonlandırabileceğini açıkladı.

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KREMLİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmakta olduğunu belirterek Ukrayna'da başlattığı "özel operasyonu" "yakın gelecekte" sonlandırabileceğini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ayrıca tarafsız kalmaya çalışan bazı devletlerin dün Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliğinin askıya alınması için oy kullanmaları konusunda baskıya maruz kaldığını gördüklerini belirtti.

BM Genel Kurulu Ukrayna'daki "sistematik insan hakları ihlalleri" konusundaki haberlerden dolayı dün Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliğini askıya almıştı. Bunun üzerine Rusya bizzat Konsey'den istifa ettiğini duyurmuştu.

RUSYA TREN İSTASYONUNU VURDU

Öte yandan bugün Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin tahliye edildiği bir tren istasyonunu vurması sonucunda ölü ve yaraların olduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Rusya, Ukrayna'da tren istasyonunu vurdu: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama Rusya, Ukrayna'da tren istasyonunu vurdu: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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