HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüsü açıklaması

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüsü açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 19:20 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsüyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Cenevre'de konuşan Tedros, her ülkenin koronavirüsüne hazır olması gerektiğini belirterek, "Hiçbir ülke vakalara sahne olmayacağını zannetmesin, bu fiilen ölümcül bir hata olur" ifadesini kullandı.

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüsü açıklaması

Koronavirüsünün dünya genelinde belirleyici bir noktaya ulaştığını belirten ve ülkeleri virüsün yayılmasına karşı harekete geçmeye davet eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Her ülke ilk koronavirüs vakalarına hazırlanmalı. Hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasın. Bu büyük bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz.

İlk vakalar için hazır mıyız? İlk vaka geldiğinde ne yapacağız? İzolasyon merkezimiz, yeterli ekipmanımız var mı? Ülkeler şu an bu soruları kendine sormak zorundadır.

Dünya Sağlık Örgütü virüse karşı ulusal planlamasını yapmak isteyen tüm ülkelerin yanındadır. Endişe ve panik bize yardımcı olmayacak. İran ve İtalya’daki vakalar bu virüsün nelere kadir olduğunu bize göstermiş oldu.

"HAREKETE GEÇME ZAMANI"

Bu virüs influenza (grip) değil, doğru önlemlerle kontrol altına alınabilir. Bu virüsün pandemik potansiyeli var. Şimdi virüsü önlemek ve hayatları kurtarmak için harekete geçme zamanı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu
Kemikleri aslan kafesinde bulundu!Kemikleri aslan kafesinde bulundu!
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs Cenevre

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var

Sağlık Bakanı'ndan İran sınırında kritik koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan İran sınırında kritik koronavirüs açıklaması

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

'Çaycı Hüseyin' hakkında korkutan iddia! Korona...

'Çaycı Hüseyin' hakkında korkutan iddia! Korona...

İstanbul'da metro istasyonunda cinsel taciz! Sapık yakalandı

İstanbul'da metro istasyonunda cinsel taciz! Sapık yakalandı

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

Diğer Haberler
Almanya'dan İdlib çağrısı! Ateşkes çağrısı

Almanya'dan İdlib çağrısı! Ateşkes çağrısı

Korkunç! Gözünün içini siyaha boyattı

Hayatı bir anda kabusa döndü

Kemikleri aslan kafesinde bulundu!

Kemikleri aslan kafesinde bulundu!

Çalışanlara tokalaşma ve öpüşme yasağı

Çalışanlara tokalaşma ve öpüşme yasağı

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandı

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

Koronavirüs şüphesi: Papa hastalandı, etkinliğini iptal etti

Koronavirüs şüphesi: Papa hastalandı, etkinliğini iptal etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.