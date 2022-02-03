Son dakika: Duygu Delen'in ölümünde yeni gelişme! Yere düşmesinden 68 saniye sonra...

Gelen son dakika haberine göre, Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlamasıyla Mehmet K'nin yargılandığı dava dosyasına, iki rapor daha geldi.

Duygu Delen ailesinin avukatının talebini yerinde bulan davanın görüldüğü 10. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine istenen güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin rapor dava dosyasına gönderildi.

Duygu Delen'in yere düşmesinden 68 saniye sonra tutuklu sanık Mehmet K'nin koşarak Delen'in yanına geldiği ve müdahale ettiği hatırlatılan raporda, "Duygu Delen'in yere temas etmesiyle Mehmet K'nin kamera açısına girmesi arasında geçen süre zarfında 914 görüntü karesi incelendiğinde görüntü üzerinde herhangi bir kesme, birleştirme, ekleme ve çıkarma gibi bir işlemin olmadığı anlaşılmıştır." denildi.

Hareketsiz şekilde yerde yatan Duygu Delen'i yerden kaldırmaya, onunla konuşmaya çalışan Mehmet K'nin bir süre sonra cebinden telefonu çıkarıp, bir şeyler yaptıktan sonra yere bıraktığı görüldüğü ifade edilen raporda, "Telefonu yerden alarak Duygu Delen'in üstüne koyan Mehmet K'nin vücut dilinden ve telefona iyice yaklaşarak bir şeyler konuşmasından anlaşılacağı üzere telefonla konuştuğu değerlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yine mahkemenin kararıyla Duygu Delen'in düşme hızına ilişkin istenen ve fizik mühendisi tarafından hazırlanan raporda, "Düşme sırasında ilk çarpma noktası olduğu olay yeri ekipleri tarafından tespit edilen 3. kat balkonunda bulunan kopmuş çamaşır ipleri baz alınmıştır. Buna göre Duygu Delen'in yaklaşık 0,63 m/sn yatay hızı ile 4. kat balkonundan çıktığı tespit edilmiştir." bilgisi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

(AA)

