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  4. Son dakika: Ek Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Son dakika: Ek Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

15.07.2023 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bütçeye 1 trilyon 119.5 milyar lira eklenmesi öngörülüyor. Yasama faaliyetlerine ara veren Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Son dakika: Ek Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Son dakika: 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek. Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

1 TRİLYON 119 MİLYAR 514 MİLYON LİRA ARTACAK

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira artırılacak. Bu arada 4. maddenin kabul edilmesinin ardından, teklifin tümü oylamaya sunulmadan önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz alarak, katkı veren herkese teşekkür etti, teklifin ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Yılmaz, çok öngörülü bir konuşma yaptınız, teklif daha kabul edilmeden kabul edileceğini bildiniz." dedi. Daha sonra oylamaya sunulan teklif kabul edildi.

AA-20230713-31670872-31670860-TBMM_GENEL_KURULU

MECLİS TATİLE GİRDİ

TBMM Başkanvekili Önder, birleşimi 1 Ekim Pazar günü toplanmak üzere kapattı. (AA)

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TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi

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