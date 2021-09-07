Son Dakika: El Bab'da hain saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine, sabah saatlerinde PKK/YPG denetimindeki Münbiç bölgesinden roketatarlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker yaralandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek sınır hattına getirildikten sonra ambulanslarla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit askerin cenazesi de Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Hastane ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yetkililer hastaneye gelerek yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

SALDIRININ YAPILDIĞI BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından roketatar atışlarının yapıldığı bölge, güvenlik güçlerince obüsler ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Bölgede bulunan çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, atışların sürdüğü bildirildi.

ACI HABER EŞİNE VERİLDİ

Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in şehit olduğu haberi, Gaziantep'te yaşayan eşine ulaştı. İlçe kaymakamları, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri, şehidin Beştepe Mahallesi’ndeki evine giderek eşi Özlem Yiğit'e acı haberi verdi. Özlem Yiğit gözyaşlarına boğuldu.

Şehit uzman çavuşun komşuları, 2 çocuk babası Muammer Yiğit'in 1 ay önce eve taşındığını ve kısa süre önce de görev için Suriye'ye gittiğini belirtti.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Uzman Çavuş Muammer Yiğit’n Tokat’ın Turhal ilçesi Yunus Emre Mahallesinde yaşayan ailesine şehadet haberi Kaymakam Ali Gökay, İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Altürk tarafından verildi. Şehadet haberini alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti.

Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde çalışan Hüseyin Yiğit ile Fatma Yiğit çiftinin 1’i kız 2 çocuğundan büyüğü olan Muammer Yiğit’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

YARIN SON YOLCULULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehit uzman çavuş Muammer Yiğit için Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından tören düzenlenecek. Yiğit’in cenazesinin, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacağı ve burada yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA-DHA



