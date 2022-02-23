Son dakika: Elazığ'da 'Eren Kış 26 Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz Operasyonu' başladı. İçişleri Bakanlığı operasyona 62 tim halinde 870 personelin katıldığını duyurdu. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucuları görev alıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Eren Kış 26 Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz Operasyonu'yla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bölgede barınan teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Elazığ İlinde “EREN KIŞ-26 (ELAZIĞ-KURŞUNLU) ŞEHİT J.YB. ALİM YILMAZ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (870) personel [(62) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



