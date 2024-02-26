Son dakika: Elazığ'da maden ocağında göçük! Yürekler ağza gelmişti: Tüm işçiler kurtarıldı

Son dakika: Elazığ’ın Palu ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalmıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu tüm işçiler kurtarılırken bir işçinin yaralı olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte tüm işçilerin kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, göçüğün Palu'ya bağlı Kayaönü köyü yakınlarındaki bir krom madeni ocağında sabah 10.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

Madenin, Polay Madencilik'e ait olduğu ve ilk aşamada 4 madencinin göçükten etkilendiğinin kaydedildiği paylaşımda, bir madencinin kendi imkanlarıyla göçükten çıktığı aktarıldı.

Paylaşımda, "Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, diğer 3 işçimizi de kurtarmıştır. Olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlık durumları iyidir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Göçükten etkilenen tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

NELER YAŞANDI?

İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"İKİ İŞÇİNİN OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.00 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Vali Toraman, "Arama kurtarma faaliyetleri süratle başladı. İlk etapta bir işçimiz kurtarıldı. Biraz önce de ikinci işçimizin kurtarıldığı haberini aldık. Şu anda göçük altında 2 işçinin kaldığını değerlendiriyoruz. Onlara da ulaşmak için arama kurtarma ekiplerimiz yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar." demişti.

📍 Elazığ

Elazığ ilimiz Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisinin göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır.



Olay bölgesine #AFAD, İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilmiştir.



Gelişmeleri takip… — AFAD (@AFADBaskanlik) February 26, 2024

İKİ İŞÇİ KURTARILDI

AFAD ise göçüğün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydan gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisi göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 maden işçisi kurtarılmış; 1 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





