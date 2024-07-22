HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Elebaşları Tuncer Aslan! Tefeci örgüte darbe: 4 ilde düğmeye basıldı, onlarca şüpheli yakalandı

Son dakika | Elebaşları Tuncer Aslan! Tefeci örgüte darbe: 4 ilde düğmeye basıldı, onlarca şüpheli yakalandı

22.07.2024 08:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Birçok ilde tefecilik yapan suç örgütüne 'Kuyu-11' ile darbe vuruldu. Elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı çeteye operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Son dakika | Elebaşları Tuncer Aslan! Tefeci örgüte darbe: 4 ilde düğmeye basıldı, onlarca şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; İstanbul merkezli 4 ilde örgüte yönelik düzenlenen “Kuyu-11” operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Ekran görüntüsü 2024-07-22 080716

Elebaşılığını Tuncer Aslan’ın yaptığı organize suç örgütü tefecilik suçu işliyordu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Korkutan yaz kabusu! Salgın boyutuna ulaştıKorkutan yaz kabusu! Salgın boyutuna ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Tefeci
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! Trump'tan ilk yorum geldi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! Trump'tan ilk yorum geldi

Korkutan olay! Seyir terası ziyarete kapatıldı

Korkutan olay! Seyir terası ziyarete kapatıldı

EYT’li emekli çalışanlar için SGK prim desteği bitti! ‘Çok zor’ diyerek yaşanacakları anlattı: ‘Çifte vergilendirme gibi bir uygulama…’

EYT’li emekli çalışanlar için SGK prim desteği bitti! ‘Çok zor’ diyerek yaşanacakları anlattı: ‘Çifte vergilendirme gibi bir uygulama…’

'Hatasız boyasız aracım hasar gördü' dedi gerçek bambaşka çıktı!

'Hatasız boyasız aracım hasar gördü' dedi gerçek bambaşka çıktı!

Tuvaletini yapmak için durdu! Sonrası korkunç

Tuvaletini yapmak için durdu! Sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.