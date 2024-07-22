Son dakika | Elebaşları Tuncer Aslan! Tefeci örgüte darbe: 4 ilde düğmeye basıldı, onlarca şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; İstanbul merkezli 4 ilde örgüte yönelik düzenlenen “Kuyu-11” operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün.

Elebaşılığını Tuncer Aslan’ın yaptığı organize suç örgütü tefecilik suçu işliyordu.

İstanbul merkezli 4️⃣ ilde elebaşılığını Tuncer Aslan’ın yaptığı Tefecilik suçunu işleyen Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “KUYU-11” operasyonlarında 6️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız ❗️



🚩İstanbul Anadolu… pic.twitter.com/baknPZRnQT