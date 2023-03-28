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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu! Irak, Türkiye'ye tazminat ödeyecek!

28.03.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava hakkında Irak’ın tahkim davasını kazandığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu! Irak, Türkiye'ye tazminat ödeyecek!

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Davanın gelinen bu aşamasında hakem heyeti, Irak'ın beş talebinden dördünü reddetmiştir. Ülkemizin taleplerinin ise büyük çoğunluğunu kabul ederek Irak'ın bu ihlaller sebebiyle Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmetmiştir. Türkiye, her zamanki gibi uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye ve anlaşmazlığın asıl tarafları arasında kalıcı çözüme ulaştırılması için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" denildi.

IRAK'IN TAHKİM DAVASINI KAZANDIĞI HABERLERİNE DAİR AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemiz ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava hakkında Irak'ın tahkim davasını kazandığı haberlerinden sonra kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

"BU DAVA, IRAK MERKEZİ HÜKÜMET İLE IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ ARASINDA PETROL YÖNETİM HAKKI UYUŞMAZLIĞININ BİR YANSIMASIDIR"

Bu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dava aslında, Irak Merkezi Hükümeti ile yine Irak'ın anayasal bir birimi olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yıllardır süregelen petrol yönetim hakkı uyuşmazlığının bir yansımasıdır. Ülkemiz, Irak'ın birliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı göstermiş, hem Irak'ın hem de bölgenin politik ve ekonomik istikrarı için çaba sarf etmiştir.

Türkiye birçok uluslararası enerji projesinin önemli bir paydaşı olarak her zaman sorumluluklarının bilincinde hareket etmiştir. Ülkemiz, bölgede yaşanan bütün istikrarsızlıklara rağmen 1973 yılından beri Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı Sistemini çalışır durumda tutmak için milyarlarca dolarlık harcama yapmış ve küresel petrol piyasalarında istikrarın korunması için gereken katkıyı sağlamıştır. Söz konusu anlaşmazlığın dostane çözümü için hem taraflarla hem de ilgili ülkelerle yoğun bir diplomasi yürütmüştür.

IRAK'IN BEŞ TALEBİNDEN DÖRDÜ REDDEDİLDİ

Davanın gelinen bu aşamasında hakem heyeti, Irak'ın beş talebinden dördünü reddetmiştir. Ülkemizin taleplerinin ise büyük çoğunluğunu kabul ederek Irak'ın bu ihlaller sebebiyle Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmetmiştir.

Türkiye, her zamanki gibi uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye ve anlaşmazlığın asıl tarafları arasında kalıcı çözüme ulaştırılması için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

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