Son dakika | Erdoğan "Bu ihtilaf bitmeli" dedi, yeni anayasayı işaret etti: 'Son dönemdeki tartışmalar, ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor'

Sayıları 24 binin üzerine çıkan hakim ve savcılarımızın ülkemizin dört bir yanında adaleti tescil etmenin mücadelesini veriyor. Medeniyet de zaten ancak adaletin olduğu yerde ortaya çıkabilir ve gelişebilir. Eskiler 'Adaletin olduğu yerde yiğide gerek kalmaz' derler. Türk milleti adına bu vazifeyi inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz.