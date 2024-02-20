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Son dakika | Erdoğan "Bu ihtilaf bitmeli" dedi, yeni anayasayı işaret etti: 'Son dönemdeki tartışmalar, ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor'

20.02.2024 14:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı geldi. Yüksek yargı kurumları arasında tartışma yaşandığına ve bu ihtilafın bitmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, Danıştay 5. İdaresi'nin aldığı kararla ilgili de tepkisini dile getirdi.

Son dakika | Erdoğan "Bu ihtilaf bitmeli" dedi, yeni anayasayı işaret etti: 'Son dönemdeki tartışmalar, ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Çağlayan Adliyesi'ndeki terör girişimini anımsatan Erdoğan "Şayet teröristler adliyeye girmeyi başarıp oradaki görevli hakim ve savcılarımıza ulaşabilselerdi neler yaşanabileceğini tahmin bile edemiyoruz" sözleriyle dikkat çekti.

"TÜRKİYE AĞIR BEDEL ÖDEDİ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Sayıları 24 binin üzerine çıkan hakim ve savcılarımızın ülkemizin dört bir yanında adaleti tescil etmenin mücadelesini veriyor. Medeniyet de zaten ancak adaletin olduğu yerde ortaya çıkabilir ve gelişebilir. Eskiler 'Adaletin olduğu yerde yiğide gerek kalmaz' derler. Türk milleti adına bu vazifeyi inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz.

  • Türkiye, geçmişte çektiği sancıların bedelini ağır ödemiş bir ülkedir. Güçlünün adaletinin hakim olduğu olağanüstü dönemler travmalara neden oldu. Vatandaşın devlete olan güvenine zararlar verdi.

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ADLİYEYE TERÖR SALDIRISI GİRİŞİMİ: BAŞARABİLSELERDİ NELER YAŞANACAĞINI TAHMİN BİLE EDEMİYORUZ

  • Çağlayan Adliyesi'ne yapılan menfur saldırı girişimini biliyorsunuz. Şayet teröristler adliyeye girmeyi başarıp oradaki görevli hakim ve savcılarımıza ulaşabilselerdi neler yaşanabileceğini tahmin bile edemiyoruz.

  • Meclisimizin takdiriyle hayata geçirileceğine inandığım yargı paketimizi önümüzdeki dönemde yenileri takip edecek.

YÜKSEK YARGIDAKİ TARTIŞMALAR: BİZE DÜŞEN GÖREV TARAF OLMAK DEĞİL

  • Yüksek yargı kurumlarımız arasında son dönemde hem kendilerini yıpratan hem de vatandaşlarımızın adalete olan güvenini sarsan bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz. Taraf değil, hakem rolündeyiz. Bize düşen, taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir. Yargıya dair hemen her tartışmada belli çevrelerce sokağın adres gösterilmesi siyaset kurumunun asli görevini inkar etmek demektir. Biz ülkenin ve milletin her meselesi gibi yargıdaki sıkıntıları çözmenin de görevimiz olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

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DANIŞTAY'IN KARARINI ELEŞTİRDİ

  • Bu kurumlarımız arasında eskiden beri hiyerarşi tartışması yaşandığını biliyoruz. İhtilafı gidermek mecburiyetindeyiz, aksi takdirde ülkemizin ali menfaatlerine halel getirme potansiyeli taşıyan bu tartışmaların sürüp gitmesi kaçınılmaz. Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarından bazılarıyla ilgili verdiği tartışmalı kararlar da bazı hususların daha kesin şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor. Bu doğrultuda ilk adımları 8. Yargı Paketimizle atmaya başladık. Ancak yargıdaki bu dağınık görüntüyü ortadan kaldırmak için hem Anayasa hem yasa düzeyinde çalışılması gereken pek çok husus var.

YENİ ANAYASA MESAJI

  • Anayasa değişikliği gerektiren hususlarda Mecliste geniş bir uzlaşma zemini oluşturulması gerekiyor. Son dönemdeki tartışmalar başta olmak üzere yaşadığımız her hadise bize böyle bir Anayasanın Türk demokrasisinin selameti açısından ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Bu konuda Mecliste mutabakat sağlayabilirsek meseleyi kökten çözmüş olacağız. Amacımız ülkemiz bu gereksiz ve yargıya zarar verecek tartışmalardan bir an önce kurtulmalıdır. İnşallah bu meselenin çözümünü de biz sağlayacağız.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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