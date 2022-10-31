SON DAKİKA | Erdoğan, 'Bugün öğrendim' diyerek duyurdu: Bunların karşılarında olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı. "Materyalist ideolojiler, sosyal açılardan felakete sürüklüyor" diyerek Batı'yı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi değerlerine karşı küstah içimizden mankurtlar kabul etmese de gerçekler apaçık ortadadır. Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride benzer sıkıntıları bizim de yaşamamız kuvvetle muhtemeldir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında din hizmetleri konusu önümüdeki 4 gün boyunca bu kongrede alınacak. Ömrünü İslamın yaşatılmasına adayan o güzel insanlardan Rabbim razı olsun. Rabbim bizleri önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed'in yolundan ayırmasın.

Diyanet çatısı altında hizmet eden tüm çalışanlarımızı seçkin olarak görüyoruz. Hocalarımız hayatımızın her sefasında yeri doldurulmaz roller üstleniyor. Sizlerin mesleğinizin kıymeti ne makamla ne mevkiyle ne parayla ölçülür.

"HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR"

Gençlerimizin irşadı, bilgilendirilmesi konusunda da en büyük sorumluluk yine sizlere düşüyor. Hademe-i Hayrat olmak şüphesiz her babayiğidin harcı değildir. Günümüzde bunun zorluklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Materyalizmin tüm insanlığı esir aldığı modern çağda, tüm ilim erbabının sorumluluğu da artmaktadır.

"ŞİMDİ HAREKETE GEÇİP ÖNLEM ALMAZSAK..."

Materyalist idelolojiler, sosyal açılardan felakete sürüklüyor. Bunun işaretlerine pek çok alanda şahit oluyoruz. Kimi Batılı ülkeler uyuşturucu kullanımının, kadına şiddetin en çok görüldüğü yerlerdir. Kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik suçlar bu ülkelerin sicilinin belki de en kötü olduğu konulardır. Toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir. Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar değer varsa küresel odakların desteğiyle yok ediliyor.

Kendi değerlerine karşı küstah içimizden mankurtlar kabul etmese de gerçekler apaçık ortadadır. Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride benzer sıkıntıları bizim de yaşamamız kuvvetle muhtemeldir.

"BUNLARIN KARŞILARINDA OLACAĞIZ"

Bu değişiklik önerisiyle bir yandan başörtüsünü Anayasal güvence altına alırken bir yandan da sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aileyi korumayı hedefliyoruz. Bugün öğrendim Meksika'da bu sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Ülkemizde de bu çalışmayı yürütenler var mı? Var. Biz de bunların karşısında olup bu toplumu yedirtmeyeceğiz."

